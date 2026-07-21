کد خبر: 1370045
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پیام فرمانده گارد ساحلی یمن به عربستان

یمن فرمانده گارد ساحلی یمن تأکید کرد این کشور به یک قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل شده است و دارای قابلیت‌های نظامی است که آن را قادر می‌سازد معادلات جدید بازدارندگی را تحمیل کند.

جوان آنلاین: محمد القادری، فرمانده نیروهای دفاع ساحلی یمن اعلام کرد: تصمیم ممنوعیت کشتیرانی برای دشمن سعودی بلافاصله از بعد از ظهر دوشنبه به اجرا درآمد. ما از توانایی رزمی دریایی برای اجرای این تصمیم و جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان از دریاهای سرخ و عرب برخورداریم مثل همان کاری که با دشمن صهیونیستی کردیم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش المسیره، وی گفت: یمن به یک قدرت منطقه‌ای قدرتمند تبدیل شده است و دارای قابلیت‌های نظامی است که آن را قادر می‌سازد معادلات جدید بازدارندگی را تحمیل کند. عربستان تنها با دو گزینه روبه‌رو است: یا محاصره را لغو کند و مداخله خود را متوقف کند یا به تشدید اوضاع ادامه دهد؛ اقدامی که هزینه سنگینی خواهد داشت.

القادری گفت: ما کاملا آماده اجرای معادله هستیم: محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و بندر در برابر بندر. عربستان در طول چهار سال آتش‌بس، به طفره رفتن و به تأخیر انداختن اجرای توافق حاصل شده تحت نظارت سازمان ملل و عمان پرداخت. امنیت اقتصادی دیگر از امنیت نظامی جدا نیست. گزینه‌های ما همچنان نامحدود است و ما در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم.

در این راستا وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد: عربستان با یمن طوری رفتار می‌کند که گویی سرزمینی تحت کنترل آن است. نظام جنایتکار سعودی با تکبر با مردم یمن رفتار می‌کند و طوری رفتار می‌کند که گویی با اجازه دادن به بنادر آنها برای ورود کشتی‌های حامل غذا و دارو، به آنها لطف می‌کند.

این وزارتخانه افزود: مردم یمن خون ده‌ها هزار شهیدی را که در ۱۲ سال گذشته در حملات هوایی عربستان کشته شده‌اند، فراموش نکرده‌اند و هرگز فراموش نخواهند کرد. عربستان باید از کشور ما عقب‌نشینی کند و به تجاوز و محاصره خود پایان دهد؛ در غیر این صورت، باید خود را برای آنچه در پیش است آماده کند.

این وزارتخانه تأکید کرد: درگیری که بین امارات و عربستان در استان‌های اشغال شده آغاز شد، اشغال بخش‌های وسیعی از خاک یمن توسط عربستان را تأیید می‌کند. عربستان تلاش می‌کند پشت مزدوران خود پنهان شود اما ۲۵۰ هزار حمله هوایی سعودی‌ها به یمن طی ۱۲ سال گذشته، واقعیت آنچه رخ دا
ده است را آشکار می‌سازد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است:‌ عربستان باید بداند که وضعیت فرودگاه ریاض باید مشابه وضعیت فرودگاه صنعا باشد و وضعیت بنادر ینبع و جیزان و دیگر بنادر نیز باید مشابه با وضعیت بندر الحدیده باشد. فهرست جنایات عربستان و مصیبت‌هایی که در این مدت بر اثر تجاوزگری و اقدامات مجرمانه آن بر سر مردم یمن آمده، بسیار طولانی است. عربستان باید دریابد که بازگشت به مسیر عقلانیت، انصاف و عدالت، هزینه‌ای بسیار کمتر از اصرار بر تجاوز و تعدی دارد.

این وزارتخانه تأکید کرد: مغالطه‌گری، لجاجت و تکبر عربستان هیچ سودی برای آن نخواهد داشت بلکه بر جنایات و بی‌عدالتی‌هایش می‌افزاید و سرانجام موجب سقوط آن خواهد شد. خواسته یمن روشن است: استقلال کامل، حاکمیت خدشه‌ناپذیر و حقوق مشروع نه کمتر و نه بیشتر و مردم یمن کمتر از آن را نمی‌پذیرند.

برچسب ها: سواحل یمن ، گارد ساحلی ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار