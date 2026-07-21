ارتش لبنان به عنوان بخشی از مرحله اول پروژه مناطق آزمایشی وارد زوطر غربی شد

جوان آنلاین: هنگ مهندسی ارتش لبنان، به عنوان بخشی از مرحله اول پروژه مناطق آزمایشی تحت «توافقنامه چارچوب»، استقرار خود را در شهرک زوطر غربی در جنوب لبنان آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا، فرماندهی ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد که واحدهای نظامی بر اساس ارتباطات مداوم با گروه هماهنگی نظامی برای لبنان (MCG4L)، صبح امروز استقرار خود را در شهرک زوطر غربی، استان نبطیه، آغاز کردند. این فرماندهی بار دیگر از شهروندان خواست تا از سفر به این شهر تا زمان تثبیت وضعیت امنیتی خودداری کنند و برای حفظ امنیت خود، به دستورالعملهای واحدهای نظامی مستقر پایبند باشند.
خبرنگار الجزیره ادامه داد تیمهای مهندسی وابسته به ارتش لبنان در حال پاکسازی خیابانهای زوطر الغربیه از مواد منفجره و بقایای بهجا مانده از نیروهای اشغالگر هستند.