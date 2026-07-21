کد خبر: 1370041
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

خسارت هنگفت عربستان از بسته شدن باب المندب

نفت منابع خبری و شرکت های تحلیل ناوبری دریایی به بررسی خسارت‌های هنگفت عربستان سعودی و بازار بین المللی انرژی در نتیجه مسدود شدن تنگه باب المندب پرداختند.

جوان آنلاین: شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی خسارت‌های هنگفت عربستان سعودی در نتیجه بسته شدن تنگه باب المندب و محاصره این کشور در دریای سرخ پرداخته و می‌نویسد که این اتفاق همزمان با اختلالی صورت می‌گیرد که در کشتیرانی در تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا به ایران روی داده است.

به گزارش مهر، این گزارش می‌افزاید که در پی انتشار اخبار مربوط به محاصره دریایی عربستان سعودی در دریای سرخ و باب المندب، قیمت نفت افزایش یافت و قراردادهای آتی نفت برنت با ۱.۱۲ دلار افزایش، به ۸۹.۲۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قراردادهای آتی نفت آمریکا نیز با افزایش ۷۴ سنت، به ۸۳.۲۳ دلار برای هر بشکه رسید.

خبرگزاری رویترز برآورد کرد که بستن کامل مسیر باب‌المندب می‌تواند عرضه جهانی نفت را تا ۷٪ کاهش دهد؛ زیرا در این صورت، اکثر صادرات نفت عربستان قادر به خروج از منطقه از طریق مسیرهای فعلی خود نخواهند بود.

شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی «کپلر» اعلام کرد که ورود یمنی ها به این درگیری، خطر را از تنگه هرمز به دریای سرخ منتقل کرده و باب‌المندب را که به مسیر اصلی انتقال نفت خام عربستان، محصولات پالایشگاهی و تجارت بین اروپا و آسیا تبدیل شده، تهدید می‌کند.

داده‌هایی که توسط بلومبرگ جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که صادرات نفت خام از بندر ینبع در ماه ژوئن گذشته به ۴.۱۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. این افزایش پس از آن روی داد که عربستان در پی اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، بخش بزرگی از صادرات خود را به سمت دریای سرخ تغییر داد.

شرکت «کپلر» برآورد می‌کند که اختلال در تنگه باب‌المندب، نفت کش هایی که نفت خام عربستان را از «ینبع» به مقصد آسیا منتقل می کنند، مجبور خواهد کرد که از طریق شمال و کانال سوئز حرکت کنند. به این ترتیب مدت زمان سفر از ینبع به کره جنوبی از ۲۴ روز به ۵۴ روز افزایش خواهد یافت.

به گفته کپلر، این مسیر جایگزین باعث خواهد شد تقاضا برای حمل‌ونقل دریایی بر اساس واحد مایل دریایی به حدود ۳ برابر سطح فعلی افزایش یابد. این شرکت همچنین خاطرنشان کرد که نفت‌کش‌های غول‌پیکر به دلیل محدودیت‌های مربوط به «عمق آب» نمی‌توانند با ظرفیت کامل از کانال سوئز عبور کنند؛ این امر مستلزم استفاده از ناقل‌های از نوع «سوئیس‌ ماکس» (Suezmax) یا به‌کارگیری نفت‌کش‌های غول‌پیکر با ظرفیت‌های نیمه‌پر خواهد بود.

این شرکت افزود که مسیر جایگزین مستلزم بازسازماندهی عملیات بارگیری در ینبع، افزایش اتکا به نفت‌کش‌های کوچک‌تر و مدیریت ترافیک احتمالی در کانال سوئز است.

کپلر همچنین اعلام کرد که دور زدن تنگه باب‌المندب، زمان سفر بین خاورمیانه و شرق آسیا را به حدود ۵۰ روز می‌رساند که بیش از دو برابر زمان عبور فعلی است. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مصرف سوخت شده و مستلزم باز توزیع نفت‌کش‌های فعال در سطح جهان است که در نهایت منجر به کاهش عرضه نفت برای تحویل فوری در بازار آسیا می‌شود.

کپلر معتقد است که اختلال در باب‌المندب لزوماً به معنای توقف صادرات عربستان نیست، زیرا محموله‌ها را می‌توان به مسیر طولانی‌تر تغییر داد، اما این کار باعث افزایش هزینه‌های حمل نفت و افزایش قیمت تمام‌شده برای خریداران آسیایی خواهد شد.

برچسب ها: تنگه باب‌المندب ، عربستان ، بازار نفت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار