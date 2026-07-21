خسارت هنگفت عربستان از بسته شدن باب المندب

منابع خبری و شرکت های تحلیل ناوبری دریایی به بررسی خسارت‌های هنگفت عربستان سعودی و بازار بین المللی انرژی در نتیجه مسدود شدن تنگه باب المندب پرداختند.

جوان آنلاین: شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی خسارت‌های هنگفت عربستان سعودی در نتیجه بسته شدن تنگه باب المندب و محاصره این کشور در دریای سرخ پرداخته و می‌نویسد که این اتفاق همزمان با اختلالی صورت می‌گیرد که در کشتیرانی در تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا به ایران روی داده است.

به گزارش مهر، این گزارش می‌افزاید که در پی انتشار اخبار مربوط به محاصره دریایی عربستان سعودی در دریای سرخ و باب المندب، قیمت نفت افزایش یافت و قراردادهای آتی نفت برنت با ۱.۱۲ دلار افزایش، به ۸۹.۲۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قراردادهای آتی نفت آمریکا نیز با افزایش ۷۴ سنت، به ۸۳.۲۳ دلار برای هر بشکه رسید.

خبرگزاری رویترز برآورد کرد که بستن کامل مسیر باب‌المندب می‌تواند عرضه جهانی نفت را تا ۷٪ کاهش دهد؛ زیرا در این صورت، اکثر صادرات نفت عربستان قادر به خروج از منطقه از طریق مسیرهای فعلی خود نخواهند بود.

شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی «کپلر» اعلام کرد که ورود یمنی ها به این درگیری، خطر را از تنگه هرمز به دریای سرخ منتقل کرده و باب‌المندب را که به مسیر اصلی انتقال نفت خام عربستان، محصولات پالایشگاهی و تجارت بین اروپا و آسیا تبدیل شده، تهدید می‌کند.

داده‌هایی که توسط بلومبرگ جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که صادرات نفت خام از بندر ینبع در ماه ژوئن گذشته به ۴.۱۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. این افزایش پس از آن روی داد که عربستان در پی اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، بخش بزرگی از صادرات خود را به سمت دریای سرخ تغییر داد.

شرکت «کپلر» برآورد می‌کند که اختلال در تنگه باب‌المندب، نفت کش هایی که نفت خام عربستان را از «ینبع» به مقصد آسیا منتقل می کنند، مجبور خواهد کرد که از طریق شمال و کانال سوئز حرکت کنند. به این ترتیب مدت زمان سفر از ینبع به کره جنوبی از ۲۴ روز به ۵۴ روز افزایش خواهد یافت.

به گفته کپلر، این مسیر جایگزین باعث خواهد شد تقاضا برای حمل‌ونقل دریایی بر اساس واحد مایل دریایی به حدود ۳ برابر سطح فعلی افزایش یابد. این شرکت همچنین خاطرنشان کرد که نفت‌کش‌های غول‌پیکر به دلیل محدودیت‌های مربوط به «عمق آب» نمی‌توانند با ظرفیت کامل از کانال سوئز عبور کنند؛ این امر مستلزم استفاده از ناقل‌های از نوع «سوئیس‌ ماکس» (Suezmax) یا به‌کارگیری نفت‌کش‌های غول‌پیکر با ظرفیت‌های نیمه‌پر خواهد بود.

این شرکت افزود که مسیر جایگزین مستلزم بازسازماندهی عملیات بارگیری در ینبع، افزایش اتکا به نفت‌کش‌های کوچک‌تر و مدیریت ترافیک احتمالی در کانال سوئز است.

کپلر همچنین اعلام کرد که دور زدن تنگه باب‌المندب، زمان سفر بین خاورمیانه و شرق آسیا را به حدود ۵۰ روز می‌رساند که بیش از دو برابر زمان عبور فعلی است. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مصرف سوخت شده و مستلزم باز توزیع نفت‌کش‌های فعال در سطح جهان است که در نهایت منجر به کاهش عرضه نفت برای تحویل فوری در بازار آسیا می‌شود.

کپلر معتقد است که اختلال در باب‌المندب لزوماً به معنای توقف صادرات عربستان نیست، زیرا محموله‌ها را می‌توان به مسیر طولانی‌تر تغییر داد، اما این کار باعث افزایش هزینه‌های حمل نفت و افزایش قیمت تمام‌شده برای خریداران آسیایی خواهد شد.