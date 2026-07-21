دستگیری مهره تبلیغاتی رژیم صهیونیستی در تهران

عناصر نفوذی و خودفروخته به دشمن با فعالیت‌های تبلیغی و انتشار اخبار کذب درصدد ایجاد عملیات روانی و ناامن کردن جامعه هستند؛ پلیس با اعلام خبر کشف یک پرونده می‌گویدکه با مخلان امنیت مردم مماشات ندارد.

جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری گرداننده یکی از صفحات معاند در فضای مجازی خبر می‌دهد؛ متهمی که حمایت تبلیغی از اقدامات رژیم صهیونیستی داشته است.

روز گذشته هم فردی که با انتشار هدفمند استوری‌ها و مطالب در فضای مجازی، درصدد خدشه به امنیت روانی جامعه و تضعیف انسجام ملی بود در یک عملیات غافلگیرانه در محدوده میدان آرژانتین دستگیر شد.

در این پرونده هم مأموران پلیس اطلاعات تهران، پس از پایش مستمر فضای مجازی، فردی را که با مدیریت صفحه‌ای در جهت القای ناامیدی، تشویش افکار عمومی و حمایت تبلیغی از رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرد، شناسایی و دستگیر کردند. در پی این عملیات، تمامی صفحات متهم مسدود و ادله دیجیتال وی جهت بررسی‌های تخصصی توقیف شد. پلیس با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی می‌گوید که هرگونه فعالیت مجرمانه در بستر فضای مجازی که موجب اخلال در امنیت روانی جامعه یا نقض قوانین کشور شود را با جدیت پیگیری کرده و با مرتکبان برابر قانون برخورد می‌کند.