کد خبر: 1370033
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷
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آیین جاماندگان اربعین در تهران برگزار می‌شود

اربعین معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری آیین جاماندگان اربعین در تهران خبر داد.

جوان آنلاین: محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با شهرداران مناطق، معاونان فرهنگی و اجتماعی و گروه‌های مردمی، گفت: در این جلسات سه موضوع «قرارگاه مردمی ایران پیروز » «اجتماعات مردمی» و «اربعین» به صورت عملیاتی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه دال مرکزی این سه موضوع مردم هستند، اظهار کرد: قرارگاه مردمی ایران در دوران جنگ شکل گرفت و پس از تکمیل دستورالعمل‌ها، به همه مناطق شهرداری تهران ابلاغ شد.

توکلی‌زاده افزود: شهرداری سازمان پشتیبان این قرارگاه است و از سطح ناحیه به بعد، فعالیت‌ها باید با محوریت مردم پیش برود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به موضوع اجتماعات مردمی گفت: این اجتماعات با ماهیتی مردمی، مطالبه‌گر و ضد استکباری شکل گرفته‌اند و باید جوهره مردمی، مطالبه‌گری، مشارکت خانوادگی و نقش‌آفرینی زنان در آنها حفظ شود.

توکلی‌زاده با اشاره به پیوند آیین تشییع و اربعین گفت: اربعین امسال با خون‌خواهی شهدای اخیر پیوند خورده و این موضوع هویت جدیدی را در تقابل با استکبار جهانی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اربعین هر سال جلوه‌ای از مواسات، مهمان‌نوازی و فضیلت‌های انسانی مردم عراق است، افزود: امسال این پیوند با حمایت مردم عراق از ایران در جریان جنگ اخیر، جلوه‌ای متفاوت پیدا کرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: مردم عراق در روزهای جنگ با اهدای طلا، کمک‌های مالی و محصولات کشاورزی در کنار مردم ایران ایستادند و حتی بیش از ۱۲۰ موکب‌دار عراقی برای خدمت‌رسانی به تهران آمدند.

وی اظهار کرد: حضور موکب‌داران عراقی در تهران، با وجود اینکه شهر از نظر خدمات شهری و اسکان شرایط پایداری داشت، نشان‌دهنده عمق پیوند و همبستگی دو ملت بود.

توکلی‌زاده با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در عراق پس از شهادت جمعی از فرماندهان و شخصیت‌ها، گفت: مردم، عشایر، علما و پارلمان عراق خواستار برگزاری مراسم در این کشور شدند و در نهایت این مراسم در نجف و کربلا برگزار شد.

وی افزود: مراسم‌های برگزارشده در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و مطالبه مجازات عاملان این جنایت را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ایران باید پاسخ محبت مردم عراق را بدهد، اظهار کرد: یکی از وظایف اربعین امسال، قدردانی از مردم، عشایر، مواکب، علما، جبهه مقاومت، حشدالشعبی، نیروهای نظامی و امنیتی عراق است.

وی ادامه داد: در کنار شعار «یالثارات الحسین»، موضوع قدردانی از مردم عراق نیز در برنامه‌های اربعین مورد توجه قرار گرفته و درباره نحوه اجرای آن در جلسات برنامه‌ریزی می‌شود.

توکلی‌زاده با اشاره به آغاز حرکت کاروان‌های پیاده‌روی اربعین گفت: وظیفه ما حمایت از جریان‌های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین است.

وی همچنین درباره آیین جاماندگان اربعین اظهار کرد: این مراسم که یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی کشور است، امسال نیز از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود و تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه آن در حال انجام است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان گفت: همان‌گونه که در روزهای جنگ خدمات شهری بدون وقفه ادامه یافت و عزت مردم حفظ شد، برگزاری آیین‌ها و مراسم‌های مذهبی نیز بدون وقفه و با شکوه دنبال خواهد شد.

برچسب ها: اربعین ، اربعین حسینی ، شهرداری تهران
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