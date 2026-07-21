جوان آنلاین: علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در رابطه با اربعین ۱۴۰۶ توضیحاتی داد و گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰ هزار نفر در سامانه «سماح» برای سفر اربعین ثبتنام کردهاند.
وی افزود: بیشترین تعداد ثبتنامها مربوط به استان تهران است و پس از آن استانهای خراسان رضوی و خوزستان قرار دارند. همچنین بیشترین انتخاب زائران برای خروج از کشور، مسیر زمینی و بهویژه مرز مهران بوده و پس از آن مرز شلمچه در رتبه بعدی قرار دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامهریزی برای مدیریت تردد زائران گفت: امیدواریم با انتخاب زمان مناسب از سوی مردم و برنامهریزی انجامشده، بتوانیم مسیر حرکت زائران را متناسب با میزان ترافیک مدیریت کنیم تا از مسیرهایی که ازدحام کمتری دارند، تردد انجام شود.