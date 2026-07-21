جوان آنلاین: محمد القادری فرمانده نیروهای گارد ساحلی یمن تاکید کرد: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر محاصره دریایی دشمن سعودی از عصر روز گذشته عملیاتی شده است. ما اقتدار رزمی دریایی لازم برای اجرای این تصمیم را داریم همان طور که در قبال دشمن صهیونیستی اجرا کرده و مانع عبور کشتی های مرتبط با این رژیم در دریای سرخ و عرب شدیم.

وی اضافه کرد: یمن تبدیل به قدرت مهمی در منطقه شده که توان نظامی لازم برای تحمیل معادلات بازدارندگی جدید را در اختیار دارد.

القادری بیان کرد: عربستان تنها دو گزینه دارد و گزینه سومی در کار نیست؛ یا محاصره یمن را لغو کرده و دست از مداخله در امور این کشور بکشد و یا آنکه در مسیر تشدید تنش ها پیش برود که برای این کشور هزینه سنگینی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما با قدرت تمام آماده اجرای معادله محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و بنادر در برابر بنادر هستیم. چهار سال از آتش بس می گذرد و رژیم سعودی از اجرای مفاد توافق شانه خالی می کند. امنیت اقتصادی از امنیت نظامی جدا نیست و ما گزینه های مختلفی داریم.