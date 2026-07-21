کد خبر: 1370027
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
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تحلیلگر آمریکایی: ترامپ احساس می‌کند فریب خورده و به او خیانت شده است

تحلیلگر آمریکایی: ترامپ احساس می‌کند فریب خورده و به او خیانت شده است تحلیلگر برجسته آمریکایی و محقق مؤسسه کاتو مدعی وجود تنش در روابط میان ترامپ و نتانیاهو شد.

جوان آنلاین: داگ باندو محقق ارشد مؤسسه کاتو (یک اندیشکده سیاسی آمریکا) مدعی شد که جنگ ایران تنش‌های بین نتانیاهو و ترامپ را آشکار کرده است. با توجه به شکست وعده‌های تل آویو مبنی بر پیروزی سریع نظامی مقابل ایران، ترامپ احساس می‌کند که نتانیاهو او را فریب داده و به او خیانت کرده است.

وی اضافه کرد: ترامپ وفاداری خاصی به نتانیاهو ندارد. رابطه بین این دو نفر بیشتر تحت تأثیر محاسبات سیاسی قرار گرفته است تا اتحاد شخصی. رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت که جنگ از طریق اعلام پیروزی سریع به یک دستاورد سیاسی داخلی منجر شود. با این حال، ادامه رویارویی و افزایش هزینه‌های نظامی و سیاسی آن، محاسبات پیچیده‌تری را پیش روی دولت ترامپ قرار داده است.

باندو بیان کرد: ترامپ می‌داند که فریب خورده و تحولات جنگ طبق سناریوی پیش‌بینی‌شده پیش نرفته است. این امر نگرانی‌هایی را در حلقه سیاسی او در مورد پیامدهای بلندمدت علیه محبوبیت حزب جمهوری‌خواه و از دست دادن احتمالی اکثریت کنگره به نفع دموکرات‌ها ایجاد کرده است. مدیریت آینده جنگ ممکن است با غریزه بقای سیاسی مرتبط باشد و این نشان می‌دهد که این غریزه ممکن است رئیس جمهور آمریکا را به دنبال راهی سریع برای خروج از بحران سوق دهد.

با این حال لازم به ذکر است که تمام سیاست های جنگ طلبانه ترامپ و نتانیاهو علیه کشورهای منطقه به ویژه ایران با هماهنگی کامل میان آمریکا و رژیم صهیونیستی طرح ریزی و اجرا می شود.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، نتانیاهو
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