وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وابسته نظامی ایتالیا و دستیارش را «عنصر نامطلوب» خوانده و به آن‌ها ۳ روز مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.

جوان آنلاین: مسکو عصر دیروز اعلام کرد که «ویتوریو باریلا» وابسته سفارت ایتالیا در روسیه، و دستیارش «داویده دابریلی» را عنصر نامطلوب می داند. بیانیه وزارت خارجه روسیه در این خصوص تأکید کرد که آن‌ها باید به همراه خانواده‌هایشان ظرف مدت سه روز خاک روسیه را ترک کنند.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای که بر روی وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، توضیح داد که این تصمیم واکنشی مستقیم به درخواست‌های بی‌اساسِ مطرح شده برای خروج دو دیپلمات روس از ایتالیا است.

در همین راستا، وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که هرگونه اقدام خصمانه علیه دیپلمات‌های روس، بدون پاسخ مناسب نخواهد ماند.

مسکو اعلام کرد: مجدداً تأکید می‌کنیم که هرگونه رفتار خصمانه یا تحریک‌آمیز در قبال دیپلمات‌های روس، از سوی ما بی‌پاسخ نخواهد ماند.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی به خبرگزاری «اسپوتنیک» در خصوص تصمیم اخراج وابسته نظامی ایتالیا و دستیارش توضیح داد و گفت که این «یک اقدام تلافی‌جویانه و واکنشی به رفتارهای رم» است.

«آنتونیو تایانی»، وزیر امور خارجه ایتالیا، در روز ۹ ژوئیه جاری اعلام کرده بود که رم دو وابسته نظامی سفارت روسیه در ایتالیا را به اتهام دخالت در فعالیت‌های جاسوسی اخراج کرده است.