کارشناس عرب: ادامه تنش در منطقه، خواست نتانیاهو است

یک کارشناس امور رژیم صهیونیستی با اشاره به تمایل تل‌آویو برای تشدید تنش در منطقه، گفت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال ادامه درگیری و بحران در منطقه خلیج فارس است تا از این طریق بتواند قضیه فلسطین را به حاشیه ببرد.

جوان آنلاین: «مامون ابوعامر» کارشناس امور رژیم صهیونیستی تاکید کرد که ادامه تنش در منطقه خلیج فارس در راستای خواست نتانیاهو است اما میانجیگران در تلاشند تا فرمول‌های معقولی پیدا کنند که ایران و آمریکا را به میز مذاکره بازگرداند. این امر وجهه توافق را برای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهبود می‌بخشد و برای ایران نیز دستاوردهای اقتصادی به همراه خواهد داشت تا مشکلات مالی آن را کاهش دهد.

این کارشناس ضمن هشدار در مورد خطرات ادامه رویارویی منطقه‌ای برای فلسطینی‌ها، تأکید کرد که تمرکز بین‌المللی بر امنیت خلیج فارس و اقتصاد جهانی، موجب کاهش توجه به وضعیت فلسطین می‌شود.

ابوعامر تصریح کرد که مشغول بودن جهان به مساله خلیج فارس، مزیت قابل توجهی برای نتانیاهو در این مرحله دارد زیرا از این شرایط برای تحمیل واقعیت‌های جدید در نوار غزه و کرانه باختری در غیاب نظارت بین‌المللی سوءاستفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که اگر توافق و کاهش تنش در خلیج فارس و لبنان حاصل شود، دولت آمریکا مجبور خواهد شد به اشغالگران فشار بیاورد تا جنگ نابودی غزه را متوقف کنند، زیرا نوار غزه نقطه کانونی اصلی تغییر در رویدادها و آگاهی جهانی است.

این کارشناس درباره شرایط داخلی رژیم اسرائیل نیز گفت: انتخابات آینده انگیزه‌ای برای راستگرایان ایجاد می‌کند تا هرگونه توافقی با ایران را رد کنند و به دنبال تضعیف آن باشند. وضعیت تنش منطقه‌ای به نتانیاهو و جناح راست فرصتی می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را گسترش داده و تشدید کنند.

ابوعامر نسبت به خطر ادامه مذاکرات در زیر آتش و تبادل ضربات فعلی بین آمریکا و ایران هشدار داد و تاکید کرد: بیم اینکه روند از کنترل خارج شود، همچنان وجود دارد. ضربه شدید به هر یک از طرفین (مانند هدف قرار دادن یک ناو هواپیمابر آمریکایی یا اماکن استراتژیک حساس ایران) می‌تواند واکنش‌های تلافی‌جویانه حساب نشده ای را به دنبال داشته باشد.

او هشدار داد که چه بسا ادامه فشار بر ایران و هدف قرار دادن زیرساخت‌های آن رویارویی کنونی را تشدید و به یک جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل کند.