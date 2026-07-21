معاون پارلمان عراق: بغداد در حمایت از آرمان فلسطین ثابت قدم است

جوان آنلاین: «عدنان فیحان الدلیمی» در دیدار و گفتوگو با «سمر عوض الله» سفیر فلسطین در عراق تاکید کرد که حمایت از مردم فلسطین و حق مشروع آنها برای تأسیس کشور مستقل خود به پایتختی قدس، یک وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی است.
دفتر رسانهای معاون اول رئیس پارلمان عراق در بیانیهای اعلام کرد: الدلیمی روز دوشنبه در محل اقامت خود از سمر عوض الله، استقبال کرد. در این دیدار آخرین تحولات داخلی و منطقهای، به ویژه وضعیت فعلی فلسطین، مورد بحث قرار گرفت.
طبق این بیانیه، فیحان بر «روابط عمیق تاریخی و برادرانه عراق و فلسطین و اهمیت تقویت همکاری مشترک برای تامین منافع دو ملت برادر» تاکید کرد.
وی اعلام کرد که عراق در تمام سطوح و نهادهای رسمی و مردمی خود، حمایت از مردم فلسطین و حق مشروع آنها برای تأسیس کشور مستقل خود با پایتختی قدس را یک وظیفه قانونی، اخلاقی و انسانی میداند.
معاون اول رئیس پارلمان عراق بیان کرد: پارلمان عراق بر اساس تعهد تزلزلناپذیر خود به آرمان فلسطین، قانونی را تصویب کرد که عادیسازی روابط (با رژیم صهیونیستی) را جرم میانگارد و موضع ثابت عراق در حمایت از حقوق فلسطینیان را تایید میکند.
از سوی دیگر، سفیر فلسطین در بغداد، مراتب تشکر و قدردانی مسئولان و مردم فلسطین را از عراق، به دلیل مواضع اصولی و تزلزلناپذیرشان در حمایت از آرمان فلسطین، بیان کرد. عوضالله همچنین شرحی از تحولات اراضی اشغالی و شرایط بسیار دشوار انسانی مردم فلسطین به علت تداوم جنایات اشغالگران، ارائه داد.