جوان آنلاین: بخش امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا برای چهارمین بار طی روزهای اخیر با صدور هشدار جهانی، گفت: آمریکاییهایی که در حال حاضر در خاورمیانه به سر میبرند، باید احتیاط و هوشیاری بیشتری به خرج دهند و برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دورهای حریم هوایی و اختلالات احتمالی در سفر آماده باشند.
وزارت خارجه آمریکا خطاب به اتباع خود افزود: لطفا هشدارهای امنیتی سفارتخانهها و کنسولگریها، مقامات محلی و اخبار مربوط به تحولات فوری را دنبال کنید.
این وزارتخانه ادامه داد: آمریکاییهای خارج از خاورمیانه نیز باید در سفر به منطقه و عبور از آن تجدید نظر کنند.
وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: مراکز دیپلماتیک آمریکا از جمله در خارج از خاورمیانه، هدف حملات قرار گرفتهاند و گروههای حامی ایران ممکن است سایر منافع آمریکا یا مکانهای مرتبط با ایالات متحده و شهروندان آمریکایی را در سراسر جهان هدف قرار دهند.
ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتشبس به پایان رسیده است.
با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخهای تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاههای آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.
واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی»، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه میکند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرتهای خارجی تامین شود.