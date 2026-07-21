جوان آنلاین: در گزارش وال استریت ژورنال آمده است: آخرین حمله موشکی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» یکی از سه حمله موشکی جداگانه به این پایگاه در عرض ۲۴ ساعت بود که موفق به عبور از پدافند هوایی آمریکا در آنجا شده بود.
بر اساس این گزارش در جریان آخرین حمله، یک موشک بالستیک ایرانی که به طور مستقیم به واحدهای مسکونی پیشساختهای که پرسنل آمریکایی در آن زندگی و استراحت میکردند، برخورد کرده و منجر به کشته شدن دو نظامی آمریکا و مفقودالاثر شدن نظامی سوم این کشور شده بود.
گزارش وال استریت ژورنال در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای موشکهای بالستیک پیشرفتهای است که قادر به مانور با سرعت بسیار بالا برای فرار از سامانههای دفاعی متعارف هستند، میافزاید: ناکامی در رهگیری پرتابههای پرسرعت ایران، نگرانیها در میان مقامهای آمریکایی درباره چالشهای ساختاری در محافظت از حدود ۵۰ هزار پرسنل نظامی ایالات متحده مستقر در سراسر خاورمیانه را افزایش داده است.