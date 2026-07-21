حزب ‌الله: انتخاب رهبری جدید حماس پیام تداوم مقاومت است

حزب ‌الله لبنان در بیانیه‌ای انتخاب خلیل الحیه به ‌عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را تبریک گفت و تاکید کرد که انتخاب رهبری جدید حماس پیام تداوم مقاومت است.

جوان آنلاین: حزب ‌الله در این بیانیه تصریح کرد که انتخاب رهبری جدید حماس پیامی روشن به رژیم اشغالگر و تمامی کسانی است که بر پایان مقاومت حساب باز کرده‌اند؛ مبنی بر اینکه جنبش حماس همچنان قدرتمند و متحد است و با وجود ترورها و تلاش‌ها برای تضعیف مقاومت، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

این جنبش همچنین بار دیگر حمایت خود را از مقاومت فلسطین اعلام و بر تداوم دفاع از ملت فلسطین تا دستیابی کامل آن به حقوق خود تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از انتخاب خلیل الحیه به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش خبر داد و اعلام کرد که الحیه جانشین شهید یحیی سنوار رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس شد.

یحیی سنوار به مدت حدود ۲ ماه و ۱۰ روز (از ۶ اوت ۲۰۲۴ تا زمان شهادتش در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) رئیس دفتر سیاسی حماس بود.

او در این جایگاه، جانشین اسماعیل هنیه شد که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ ترور شده بود.