کمیته‌های مقاومت فلسطین و جنبش مجاهدین در بیانیه‌هایی از انتخاب خلیل الحیه به‌ عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس و جانشین شهید یحیی سنوار استقبال کردند.

جوان آنلاین: کمیته‌های مقاومت در این بیانیه‌ اعلام کرد که موفقیت حماس در برگزاری انتخابات داخلی و نوسازی ساختار رهبری خود، نشان‌ دهنده استحکام تشکیلاتی و توانایی این جنبش برای عبور از شرایط دشوار و استثنایی است.

این کمیته‌ها تاکید کرد که حماس با وجود جنگ، ترور رهبران و چالش‌های گسترده همچنان بر اساس سازوکارهای سازمانی خود عمل می‌کند و پویایی نهادهای داخلی آن حفظ شده است.

این جنبش برای خلیل الحیه در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و خواستار تداوم مسیر مقاومت، آزادی اسرا و تحقق پیروزی ملت فلسطین شد.

جنبش مجاهدین فلسطین نیز در بیانیه‌ای انتخاب الحیه را پیامی از قدرت، ثبات و انسجام توصیف کرد و گفت که رژیم صهیونیستی با ترور رهبران مقاومت در پی ایجاد خلأ رهبری و آشفتگی داخلی بود، اما حماس بار دیگر توانایی خود را در عبور از بحران‌ها نشان داد.

این جنبش افزود که انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس در شرایط جنگ فراگیر علیه غزه، بیانگر تداوم نقش ملی و مقاومتی این جنبش است و می‌تواند به تقویت وحدت و ادامه مبارزه تا آزادی سرزمین‌های فلسطینی کمک کند.