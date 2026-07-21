جوان آنلاین: مهدی چمران امروز سهشنبه در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: آمریکا با حمله به کشور و هدف قرار دادن تونلها، پلها و کارخانهها تلاش میکند بهویژه در جنوب کشور دوگانگی ایجاد کند.
وی ادامه داد: آمریکا میخواهد با فشار بر مردم مناطق جنوبی، زمینه باز ماندن تنگه هرمز را فراهم کند تا به اهداف خود دست یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مقاومت مردم و اقدامات نیروهای مسلح، گفت: مردم ایران با ایستادگی خود در برابر این فشارها مقاومت کردند و نیروهای مسلح نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی انجام دادند.
چمران افزود: امیدواریم پاسخ به دشمن به گونهای باشد که ضمن ایجاد بازدارندگی، مانع تکرار حملات به زیرساختهای کشور شود.