میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا در اظهاراتی با بیان اینکه سیاست محاصره و فشار حداکثری آمریکا علیه هاوانا نسل‌کشی و جنایت است، تاکید کرد: کوبا به مسیر خود ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: دیاز کانل در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تشدید محاصره اقتصادی و انرژی کوبا توسط دولت ترامپ، گفت: ایالات متحده با اعمال مجازات جمعی علیه مردم کوبا، به دنبال شکستن اراده دولت این کشور است.

وی افزود: محاصره کنونی کوبا توسط ایالات متحده که با محاصره انرژی تشدید شده است، طولانی‌ترین محاصره اعمال‌شده علیه یک کشور در جهان است.

رئیس‌جمهور کوبا همچنین با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته تنها یک کشتی سوخت از روسیه به کوبا رسیده است، تصریح کرد: فشار آمریکا بر شرکت‌های خارجی موجب خروج تعداد قابل توجهی از آنها از کوبا شده و فرآیندهای اقتصادی، تولیدی و خدماتی در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

دیاز کانل در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا می‌تواند ظرفیت عمل کوبا را محدود کند، خاطرنشان کرد: محاصره‌ها نمی‌توانند مانع از سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت کوبا برای اداره این کشور و پیشبرد اهدافش شود.

وی افزود: بازارهای سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان نیز به کوبا علاقه‌مند هستند.

دیاز کانل در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روایت رسانه‌های غربی، آن را فریبکارانه و سلطه‌جویانه خواند و تاکید کرد: جهان می‌داند کوبا کشور صلح است و از گفت وگو برای حل اختلافات دفاع می‌کند.

رئیس جمهور کوبا در پایان خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، گفت وگو با دولتی که نقش متجاوز را بر عهده گرفته و از نظر تاریخی به تعهدات خود عمل نکرده، بسیار دشوار است.