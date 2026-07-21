سناتور ارشد آمریکایی: به جنگ با ایران پایان دهید

چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا در پیامی با اشاره به افزایش تلفات ارتش تروریستی ایالات متحده در جنگ با ایران، تاکید کرد که به این جنگ پایان دهید.

جوان آنلاین:شومر در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: هر ثانیه‌ای که ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) جنگ خود علیه ایران را طولانی‌تر کند، نیروهای ما یک ثانیه دیگر در معرض خطر باقی می‌مانند.

وی افزود: ما در مجلس سنا، جمهوری‌خواهان را مجبور خواهیم کرد تا دوباره برای پایان دادن به این جنگ و بازگرداندن نیروهایمان به خانه، رأی دهند.

رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا در پایان تصریح کرد: دیگر بس است؛ به این جنگ پایان دهید.

به گزارش ایرنا، چاک شومر پیش‌تر در واکنش به از سرگیری تهاجم نظامی تجاوزکارانه دونالد ترامپ علیه ایران خواستار پایان یافتن جنگ شده بود.

این سناتور ایالت نیویورک در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: به اصطلاح «تفاهم‌نامه» دونالد ترامپ با ایران سریع‌تر از آنکه جوهرش خشک شود، از هم پاشید.

وی افزود: مجلس نمایندگان و سنا هر دو به خارج کردن نیروهای ما از مسیر پرخطر و پایان دادن به این جنگ همین حالا رای دادند. ترامپ از آن پیروی کند.

سناتور شومر تاکید کرد: دیگر کافی است. به جنگ پایان دهید.

ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده‌ است.

با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی»، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.