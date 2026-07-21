طرح امنیتی ویژه اربعین در عراق وارد فاز اجرایی شد

جوان آنلاین: این مقام آگاه عراقی بیان کرد: همزمان با آغاز برپایی موکب‌های حسینی در جاده‌های منتهی به استان کربلا، طرح امنیتی ویژه مراسم اربعین وارد فاز اجرایی شده است.

پیش از این در روز دوشنبه، فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق، مرکز فرماندهی و کنتزل امنیتی مراسم اربعین امام حسین(ع) را افتتاح کرده بود. این اقدام در چارچوب آمادگی‌ برای تامین امنیت مراسم میلیونی اربعین حسینی و هماهنگی تلاش‌ها میان تشکیلات مختلف امنیتی و خدماتی صورت گرفته است.

هدف از افتتاح این مقر، مدیریت و پیگیری اجرای طرح امنیتی و تقویت هماهنگی میان فرماندهان امنیتی با هدف تضمین تردد روان زائران و سرعت عمل در خصوص تغییرات میدانی و تامین بالاترین سطح امنیت و خدمات در طول مراسم اربعین اعلام شده است.

فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق تاکید کرد که افتتاح این مقر در راستای سلسله اقداماتی با هدف موفقیت آمیز بودن مراسم اربعین از طریق انسجام فعالیت امنیتی و اطلاعاتی و خدماتی و رسانه ای در راستای تحقق محیطی امن و باثبات برای میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق انجام شده است.