حمله اسرائیل به پناهگاه آوارگان فلسطینی در بیمارستان جبالیا

گزارش های رسانه ای حاکی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و برجای ماندن چندین شهید و زخمی در این باریکه است.

جوان آنلاین: در جریان حمله وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه محل استقرار آوارگان فلسطینی داخل بیمارستان الیمن السعید در جبالیا شمال نوار غزه دست کم چهار فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، حمله نظامیان صهیونیست علیه خیابان صلاح الدین در الزوایده نیز ۲ شهید و زخمی برجای گذاشت. الجزیره نیز گزارش داد که تنها طی ۲۴ ساعت در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ۱۳ فلسطینی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند.

بمباران یک خانه در محله الصبره در جنوب شهر غزه نیز ۵ شهید از جمله سه کودک برجای گذاشت.