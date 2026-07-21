پنتاگون: ۱۰۰ نظامی آمریکایی از آغاز جنگ جدید علیه ایران زخمی شدند

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) اعتراف کرد که از هفتم ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ تیرماه ۱۴۰۵) تاکنون، حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح آمریکا با درجات مختلف مجروح شدند.

این مقام پنتاگون با ادعای این‌که " ۹۶ درصد از مجروحان به انجام مأموریت‌های خود بازگشته‌اند"، اعتراف کرد: بیشتر آسیب‌ها نیز ناشی از ضربه‌ های مغزی‌ خفیف بوده است.

این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

وزارت جنگ آمریکا پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز از سال گذشته به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

پیش از این نیز، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا اذعان کرده بود که به دنبال حملات ایران به پایگاه موفق السلطی اردن، ۲ نظامی آمریکایی کشته و یک نفر نیز مفقود شده است.