واگذاری ۱۹ واحد مسکونی به مددجویان البرز

وجیهه محمدی فلاح اظهارداشت : این مددجویان از طریق دستورالعمل‌ها و اعتبارات ابلاغی معاونت تامین و توسعه مسکن مددجویان بهزیستی کشور خانه‌دار شدند.

وی بیان داشت: در سال گذشته دفتر مسکن بهزیستی استان البرز به تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد واگذاری مسکن که همان ۲۰۱ واگذاری مسکن به مددجویان دست یافت و تعداد ۳۵نفر از مددجویان به مبلغ کلی ۲۳ میلیارد ریال در قالب کمک هزینه ودیعه مسکن دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: همچنین در قالب کمک هزینه تامین مسکن مبلغ کلی ۷۷ میلیارد ریال از اعتبارات ابلاغی به ۴۶ نفر از مددجویان پرداخت شد.

وی یاد آورشد: بنابراین ۲۴۶نفر از مددجویان به مبلغ کلی۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان دریافت کردند .

محمدی فلاح اظهار داشت: در سال جاری نیز یک هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که تاکنون ۴۵۰ میلیارد ریال به بانکهای طرف قرار داد استان البرز معرفی شده اند .

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: تسهیلات قرض الحسنه با سرانه فردی چهار میلیارد ریال به مددجویان دارای دهک درآمدی یک تا سه تعلق می‌گیرد.

وی اضافه کرد: تعهد تامین مسکن در سالجاری برای استان البرز۱۵۰ واحد مسکونی می باشد که امیدواریم با کمک و مشارکت خیرین و سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف سازمان بر مبنای اجرای مسئولیت اجتماعی اعتبارات مطلوبی به منظور خانه‌دار شدن جامعه هدف محروم و فاقد مسکن تزریق شود.۲۴ لغایت ۳۰ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نام گذاری شده است .