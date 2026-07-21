معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اعزام نخستین کاروان زائران اربعین حسینی از پایانه مسافری شهید کلانتری کرج به مرز مهران خبر داد و گفت: همزمان با آغاز سفرهای اربعین، پیش‌فروش اینترنتی بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز برای رفاه حال زائران آغاز شده است.

علی نفری با اعلام اعزام نخستین کاروان زائران اربعین حسینی از پایانه مسافری شهید کلانتری کرج اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، خدمات‌رسانی به زائران از امروز آغاز شده و اتوبوس‌ها به‌صورت منظم زائران را به مرز مهران منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به آغاز پیش‌فروش اینترنتی بلیت سفرهای اربعین افزود: زائران می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند تا ضمن مدیریت بهتر سفر، از ازدحام و مراجعه حضوری به پایانه‌ها جلوگیری شود.

نفری با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمت‌رسانی به زائران خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه سفری ایمن، منظم و مطلوب به کار گرفته شده است و از زائران درخواست می‌شود برنامه‌ریزی سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و بلیت مورد نیاز خود را از طریق سامانه‌های رسمی تهیه کنند.