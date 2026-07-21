عباس سعیدیکیا از اجرای موفقیتآمیز طرح برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در این منطقه خبر داد.
وی با اشاره به حساسیت بالای حفظ اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهر، اظهار داشت: در راستای صیانت از زمینهای حاصلخیز و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی، بیش از ۱۳ مورد ساختوساز غیرمجاز در منطقه ۴ شناسایی و تخریب شده است.
سعیدیکیا تأکید کرد: اکثر این تخلفات در اراضی کشاورزی واقع شده بودند و متخلفان با هدف تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز اقدام به این کار کرده بودند که با رصد مستمر واحدهای نظارتی شهرداری، شناسایی و با حکم قانونی قلعوقمع شدند.
سرپرست منطقه ۴ شهرداری کرج با بیان اینکه این عملیات با همکاری معاونت خدمات شهر شهرداری منطقه ۴، جهاد کشاورزی و حضور عوامل انتظامی انجام شده است، خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان ساختوساز بهصورت جدی ادامه دارد و شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک به تغییر کاربری یا ساختوساز غیرمجاز را به سامانه ۱۳۷ یا واحدهای نظارتی شهرداری گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات در منطقه ۴، افزود: شهرداری کرج با همکاری دستگاههای ذیربط، عزم خود را برای مقابله با هرگونه ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرقانونی جزم کرده و اجازه نخواهد داد منافع عمومی و سرمایههای طبیعی شهر به خطر بیفتد.