کد خبر: 1369987
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
البرز » اجتماعي

شهرداری کرج با تمام قوا به استقبال زائران اربعین می‌رود

البرز شهردار کرج با اعلام آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی جهانی اربعین حسینی، تاکید کرد که شهرداری کرج امسال نیز همانند سال‌های گذشته در صف مقدم خدمت‌رسانی به زائران پیاده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارد.

مهرداد کیانی در جلسه هماهنگی ستاد اربعین حسینی شهرداری کرج که با حضور علی قاسم‌پور سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج برگزار شد، با اشاره به اهمیت معنوی و سیاسی رویداد بزرگ اربعین اظهار داشت: مدیریت شهری کرج با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود، دوشادوش مردم مبعوث شده برای میزبانی شایسته از زائران در میدان حضور خواهد داشت.

وی با تشریح اقدامات شهرداری برای تسهیل سفر زائران افزود: در حوزه زیرساختی و رفاهی، شهرداری کرج با برپایی موکب‌ها و پردیس‌های پذیرایی در نقطه مرزی مهران و همچنین شهرهای زیارتی عراق، به صورت شبانه‌روزی به خیل عظیم عاشقان حسینی خدمات‌رسانی خواهد کرد.

شهردار کرج، همچنین از تخصیص ۸۰ دستگاه اتوبوس برای تسهیل در حمل‌ونقل و جابه‌جایی زائران در مرز خسروی خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا با کاهش دغدغه‌های لجستیکی، مسیر زیارت را برای هموطنان عزیز هموارتر کنیم.

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جنبه‌های استکبارستیزانه نهضت حسینی، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس منطقه و جنگ جاری، اربعین امسال تنها یک رویداد آیینی نیست، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای روایتگری است. ما از تریبون عظیم اربعین برای تبیین حقانیت محور مقاومت و افشای جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، به‌ویژه آمریکا، نهایت بهره را خواهیم برد.

شهردار کرج در پایان ضمن تقدیر از همدلی اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در آماده‌سازی این طرح‌های خدمت‌رسانی، اربعین را تجلی قدرت و وحدت امت اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که اقدامات مدیریت شهری کرج، موجبات رضایت زائران و خشنودی حضرت سیدالشهدا (ع) را فراهم آورد.

برچسب ها: البرز ، کرج ، شهرداری کرج
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