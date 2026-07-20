تنها بازیکن آرژانتین که جوانمردانه رفتار کرد

هافبک آرژانتینی کومو تنها بازیکنی بود که با شکست برابر اسپانیا در فینال جام جهانی کنار آمد و به حریف تبریک گفت.

جوان آنلاین: رفتار‌های غیرورزشی بازیکنان آرژانتین پس از باخت در فینال جام جهانی در برابر اسپانیا، بحث‌های زیادی را برانگیخت و گمانه‌زنی‌هایی درباره اعمال جریمه از سوی فیفا مطرح شد.

به گزارش ایسنا، از جمله این رفتار‌های جنجالی می‌توان اشاره کرد به:

- درگیری لئاندرو پاردس با اریک گارسیا و به زمین انداختن گاوی، مشت ناویل مولینا به سمت رودری در حین جشن قهرمانی اسپانیا.

و همچنین بازیکنان آرژانتین در حین مراسم اهدای جام، پشت به تیم اسپانیا کردند.

رسانه‌های اسپانیایی به شدت از بازیکنان آرژانتین انتقاد کردند، اما در این میان یک بازیکن بود که رفتاری متفاوت از خود نشان داد و او نیکو پاز بازیکن سابق رئال مادرید و بازیکن فعلی کومو ایتالیا است.

نیکو پاز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: به اسپانیا و تمام اسپانیایی‌ها تبریک می‌گویم. امروز بیش از هر زمان دیگری، به نمایندگی از این کشور و این تیم ملی افتخار می‌کنم. من بخشی از گروهی عالی بودم که همواره برای پیراهن تیم ملی جنگید. از شما سپاسگزارم.»

او همچنین به هواداران آرژانتین وعده‌ای داد و گفت: به شما وعده می‌دهم که تمام تلاشم را برای بازگرداندن این جام به آرژانتین انجام دهم. آرژانتین همیشه در سختی و آسانی استقامت کن.

روزنامه «AS» اسپانیا با تحسین از مواضع نیکو پاز نوشت: دانستن چگونگی پذیرش شکست، فضیلتی در ورزش است.