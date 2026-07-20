پیام خداحافظی مهاجم خارجی استقلال با هواداران

جوان آنلاین: داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال پس از یک فصل حضور در لیگ برتر تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و قراردادش با آبیپوشان را فسخ کرد تا از جمع شاگردان سهراب بختیاری زاده جدا شود.
به گزارش مهر، نازون پس از جدایی از استقلال پیامی را خطاب به هواداران این تیم در صفحه مجازیاش منتشر کرد که به شرح زیر است:
خطاب به هواداران شگفتانگیز استقلال، ارتش آبی
از صمیم قلب از شما سپاسگزارم. بابت تمام حمایتها، عشق، شور و اشتیاقتان و اینکه همیشه کنار تیم بودید، بینهایت ممنونم.
شما فقط هوادار نیستید؛ شما یک خانوادهاید. ارتش آبی واقعاً چیزی منحصربهفرد و ارزشمند است.
محبتی که به من نشان دادید، هرگز از خاطرم نخواهد رفت و همیشه جایگاه ویژهای در قلبم خواهید داشت.
از صمیم قلب آرزو میکنم آینده، برای شما و این باشگاه بزرگ، سرشار از پیروزی، شادی و موفقیت باشد.
شما شایسته بهترینها هستید. همچنان ایمان داشته باشید، رؤیاهایتان را دنبال کنید و هرگز از استقلال و هواداریتان احساس غرور را از دست ندهید.
برای همه شما آیندهای سرشار از آرامش، خوشبختی و موفقیتهای بیپایان آرزو میکنم.