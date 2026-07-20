جوان آنلاین: محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد امروز دوشنبه با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، دو طرف درباره توسعه روابط دوجانبه ایران و عراق و راههای تقویت همکاری مشترک در زمینههای مختلف خدمت به منافع متقابل دو ملت دوست و تحکیم امنیت منطقه و ثبات آن رایزنی کردند.
طرفین در این دیدار درباره مقدمات سفر رسمی نخست وزیر عراق به تهران در پایان هفته کنونی و پروندههایی که در این سفر با هدف فعالسازی همکاری دوجانبه گسترش چشم اندازهای شراکت و هماهنگی میان دو کشور در مسائل دارای اهمیت مشترک بررسی خواهد شد، تبادل نظر کردند.