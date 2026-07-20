روسیه و کره شمالی: رفتار آمریکا عامل وخامت اوضاع جهانی است

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیهای از دیدار وزیر خارجه این کشور با همتای خود از کره شمالی در مسکو خبر داد.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه که پس از دیدار سرگئی لاوروف و «چوئه سون-هوی» وزیر امور خارجه کره شمالی در مسکو صادر شد، آمده است که طرفین در این دیدار به شدت از رفتار آمریکا به عنوان عامل وخامت اوضاع جهانی انتقاد کردند.
وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد که طرفین درک مشترکی ابراز کردند مبنی بر اینکه رفتار غیرمسئولانه آمریکا و متحدانش دلیل اصلی وخامت اوضاع در شمال شرقی آسیا و کل جهان است؛ چرا که فعالیتهای نظامی تحریک آمیز خود را در اطراف شبه جزیره کره نیز افزایش دادهاند.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود افزود که لاوروف و «چوئه سون-هوی» (وزرای خارجه روسیه و کره شمالی)، در مسکو بر تداوم روابط راهبردی، تقویت همکاریهای دوجانبه و هماهنگی مواضع دو کشور در مسائل منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.