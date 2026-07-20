سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره حمله پهپادی به یک نفتکش در نزدیکی پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر گفت کی‎‌یف به دنبال بی‌ثبات کردن بازار‌های جهانی نفت است.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: درباره حمله پهپادی به یک نفتکش در نزدیکی پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر حین بارگیری، باید بگویم که بی‌تردید رژیم کی‌یف پشت حملات به نفتکش‌ها در پایانه دریای سیاه قرار دارد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، زاخارووا تاکید کرد: کی‌یف به نفتکش‌ها تاییدی بر سیاست این رژیم برای بی‌ثبات کردن بازار‌های جهانی نفت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: حملات کی‌یف به کنسرسیوم خط لوله خزر با هدف وارد کردن خسارات جبران‌ناپذیر انجام می‌شود و خسارت اقتصادی که نیرو‌های مسلح اوکراین به آمریکا و اروپا وارد می‌کنند، برای کی‌یف هیچ اهمیتی ندارد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: درباره حمله پهپادی به یک نفتکش در نزدیکی پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر حین بارگیری، باید بگویم که بی‌تردید رژیم کی‌یف پشت حملات به نفتکش‌ها در پایانه دریای سیاه قرار دارد.

طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، زاخارووا تاکید کرد: کی‌یف به نفتکش‌ها تاییدی بر سیاست این رژیم برای بی‌ثبات کردن بازار‌های جهانی نفت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: حملات کی‌یف به کنسرسیوم خط لوله خزر با هدف وارد کردن خسارات جبران‌ناپذیر انجام می‌شود و خسارت اقتصادی که نیرو‌های مسلح اوکراین به آمریکا و اروپا وارد می‌کنند، برای کی‌یف هیچ اهمیتی ندارد.