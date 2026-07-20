۳۰ تير ۱۴۰۵
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جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
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جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
اخبار کلی
جامعه
سرویس جامعه
اخبار كلی
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
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فرهنگوهنر
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ایثار و مقاومت
سرویس ایثار و مقاومت
اخبار كلی
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای ترور
شهدای شاخص
شهدای فتنه
تاریخ
سرویس تاریخ
اخبار کلی
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
ورزش
سرویس ورزش
اخبار كلی
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
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خراسان رضوی
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کد خبر:
1369948
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تاریخ انتشار:
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
کد خبر:
1369948
تاریخ انتشار:
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
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اخبار كلی
بدون شرح
حسین کشتکار
منبع:
روزنامه جوان
برچسب ها:
بدون شرح
،
نما
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