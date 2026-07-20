یک نماینده پارلمان عراق خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه شد و تأکید کرد که ثبات کشور و منطقه در گروه خروج نیرو‌های آمریکایی است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «المعلومه»، «محمد البلداوی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه ثبات کشور و منطقه هرگز در سایه تداوم حضور نیرو‌های آمریکایی محقق نخواهد شد، خواستار پایان کامل حضور نیرو‌های آمریکایی در منطقه شد.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: برقراری ثبات امنیتی و سیاسی در عراق و منطقه به خروج نیرو‌های آمریکایی بستگی دارد چرا که حضور آنها یکی از مهم‌ترین علل تداوم تنش و بحران‌هاست.

وی افزود: عراق از توانایی‌های امنیتی و نظامی برای حمایت از خاک و حاکمیت خود برخوردار است و نیازی به باقی ماندن هیچ نیروی خارجی در خاک عراق نیست.

این نماینده پارلمان عراق همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت این کشور و اجرای مصوبات مربوط به پایان حضور نظامی آمریکا در عراق تأکید کرد.

پیشتر نیز شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نجباء گفت که مقاومت اسلامی با هوشیاری در برابر دشمن، مصمم به اخراج همه نیرو‌های آمریکایی از عراق از جمله حریم هوایی و خاک آن است.

وی تصریح کرد که آمریکا در تلاش‌های خود برای مطیع کردن دولت عراق یا ادامه غارت نفت و منابع ملی آن از طریق سرقت و غارت مستقیم و از طریق جبهه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشکوک که سعی در پیشبرد آنها دارد، موفق نخواهد شد.

دبیرکل جنبش نجباء از دولت عراق خواست تا با پایان دادن به حضور شرکت‌های آمریکایی در کشور و جایگزینی آنها با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، موضع قاطعی اتخاذ کند.

وی این گام را رکن اساسی و آغازی عملی برای مبارزه با فساد خارجی و محافظت از حاکمیت اقتصادی عراق دانست.