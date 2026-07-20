جوان آنلاین: از آناتولی، رومن رادف نخست‌وزیر بلغارستان، روز دوشنبه اعلام کرد دولت این کشور از پارلمان خواهد خواست با استقرار حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی «بزمر» موافقت کند.

به گزارش ایرنا، به گزارش خبرگزاری دولتی بلغارستان (BTA)، رادف در افتتاحیه کنفرانس سالانه سفیران بلغارستان در صوفیه گفت سفارت آمریکا در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) با ارسال یادداشتی دیپلماتیک، بر اساس توافق همکاری دفاعی سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ خورشیدی) میان دو کشور، خواستار استقرار این هواپیما‌ها برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه شده است.

وی افزود شورای وزیران قرار است پیشنهاد ارجاع این درخواست به مجلس ملی بلغارستان را تصویب کند تا نمایندگان درباره صدور مجوز نهایی تصمیم‌گیری کنند.

رادف تاکید کرد هرچند پایگاه هوایی بزمر بر اساس توافق دوجانبه، تاسیساتی مشترک برای استفاده نیرو‌های بلغارستان و آمریکا به شمار می‌رود، اما قوانین این کشور استقرار هرگونه نیروی نظامی یا تجهیزات خارجی را منوط به تصویب پارلمان کرده است.

نخست‌وزیر بلغارستان گفت: «با وجود فوریت این درخواست، تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است، زیرا مطابق قانون، چنین مجوزی باید از سوی پارلمان صادر شود.»

وی همچنین از عملکرد دولت پیشین در پرونده مشابهی انتقاد کرد و گفت اوایل سال جاری، دولت سابق پیش از دریافت مجوز پارلمان با استقرار هواپیما‌های سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه صوفیه موافقت کرده بود.

به گفته رادف، دولت پیشین ماهیت این استقرار را به درستی برای افکار عمومی تشریح نکرد و تلاش داشت موضوع را از توجه رسانه‌ها و شهروندان دور نگه دارد.

رادف در پایان تاکید کرد رویکرد دولت کنونی بر ایجاد توازن میان تعهدات بلغارستان در قبال متحدان خود و حفظ منافع ملی این کشور است.