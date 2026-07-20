«اوریت استروک» وزیر شهرک‌سازی رژیم اشغالگر صهیونیستی با طرح ادعا‌های تازه، خواستار ازسرگیری ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در نوار غزه شد و مدعی شد که این باریکه «بخشی از سرزمین اسرائیل» است!

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، پایگاه خبری «تایمز آف اسرائیل» اعلام کرد که استروک در سخنانی اظهار داشت: «یهودیان باید در نوار غزه زندگی کنند و مطالبه بازسازی شهرک‌های یهودی‌نشین، درخواستی برحق است.»

به گزارش ایرنا، وی مدعی شد که غزه نه تنها بر اساس تورات و شریعت یهود، بلکه طبق قوانین بین‌المللی نیز بخشی از اراضی اسرائیل محسوب می‌شود؛ این در حالی است که حقوق بین‌الملل، نوار غزه را بخشی از اراضی اشغالی فلسطین دانسته و شهرک‌سازی در آن را غیرقانونی و نقض آشکار قطعنامه‌های جهانی می‌داند.

این اظهارات همزمان با مشارکت وزیران تندرو و هزاران شهرک‌نشین صهیونیست در راهپیمایی به سوی مرز‌های غزه مطرح شد.

هدف از این مراسم که امروز دوشنبه ۲۰ ژوئیه (۲۸ تیر) برگزار شد، بزرگداشت بیست و یکمین سالگرد تخلیه شهرک «گوش قطیف» در غزه و در پی اعلام منطقه نظامی بسته در آن بود. در این رویداد، چهره‌های افراطی کابینه از جمله «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی حضور داشتند.

روز یکشنبه نیز بن گویر با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که «غزه از آن ماست» و در آینده در تمام گستره آن شهرک‌های یهودی ساخته خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس توافق آتش‌بس اعلام‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، ارتش رژیم صهیونیستی مساحت تحت اشغال خود در غزه را از ۵۳ درصد به ۷۰ درصد رسانده و با وجود تداوم جنایات و محاصره، آمار شهدا از آغاز جنگ در این باریکه از ۷۳ هزار نفر و تعداد مجروحان از ۱۷۳ هزار تن فراتر رفته است.