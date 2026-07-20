جوان آنلاین: از پایگاه هوایی نورخان، مومنی و اعضای هیات همراه در بدو ورود از سوی «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان و «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفتند.

وزیر کشور قرار است در این سفر دو روزه ضمن دیدار با همتای پاکستانی خود با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور میزبان دیدار کند.

برخی از مسوولان ارشد استان سیستان و بلوچستان، وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، صمت، اقتصاد و دارایی و گمرک در هیات وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

گفتنی است در دیدار روز ۳۰ خرداد امسال محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران مقرر شد هیأتی عالی‌رتبه به سرپرستی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به پاکستان سفر کرده و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌های مشترک را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.