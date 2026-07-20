لاروخا شایسته قهرمانی 

جوان آنلاین: فتح جامجهانی ۲۰۲۶ رویایی بود که ماتادورها با ستارهها و رهبری لوئیز دلافوئنته به واقعیت تبدیل کردند.
تیمملی اسپانیا برای آنکه تیر خلاص را بر پیکر آرژانتین بیجان و بیرمق بزند، همه دنیا را تا دقیقه ۱۰۶ بازی چشمانتظار نگه داشت و فران تورس تنها گلزن فینال جامجهانی ۲۰۲۶ لقب گرفت.
۱۶ سال صبر
لاروخا تا قبل از این، فقط یکبار طعم قهرمانی در جامجهانی را چشیده بود و از آن زمان ۱۶ سال گذشت تا آنها دوباره قدرت خود را به رخ دنیا بکشند. اسپانیا تیمی که فقط یکبار دروازهاش باز شد و همه جوایز برترینها را درو کرد، از جام ۲۰۱۰ پیشرفت چشمگیری داشت و قهرمانی ۲۰۲۶ و صدرنشینی در رنکینگ فیفا حاصل همین پیشرفت است.
دلافوئنته محبوب
قهرمانی جامجهانی ۲۰۱۰ با ویسنته دلبوسکه به ارمغان آمد و قهرمانی ۲۰۲۶ با رهبری دلافوئنته. سرمربی محبوب این روزهای اسپانیا به جمع رکوردداران پیوست. ماتادورها با هدایت دلبوسکه قهرمان یورو ۲۰۱۲ شدند و قبل از آن هم این تیم با سرمربیگری هلموت شون، قهرمانی یورو ۱۹۷۲ و جامجهانی ۱۹۷۴ را به دست آورده بود. حالا هم دلافوئنته سومین سرمربی تاریخ است که هر دو قهرمانی جهانی و قارهای (یورو ۲۰۲۴) را تصاحب کرده است. لوئیز دلافوئنته از سال ۲۰۲۲ تیمش را به شکست نخوردن عادت داد، تا جایی که اسپانیا با ثبت ۳۸ بازی بدون باخت (از مارس ۲۰۲۴) رکورد ایتالیا (۳۷ بازی بدون باخت) را شکست.
بهترینهای جهان
اهدای جوایز بهترینها به ستارههای تیم قهرمان اصلاً عجیب نبود. تیمملی اسپانیا بهترین خط دفاع جام را در اختیار داشت، در سی و هشتمین بازی متوالی شکست نخورد و در فینال هم جوری دست و پای مسی و همتیمیهایش را بست که قهرمان دوره گذشته چارهای جز دفاع نداشت. ۲۰ شوت در چارچوب اسپانیا در مقابل تنها دو شوت آلبیسلسته این برتری را به وضوح نشان داد. رودری هافبک تیم قهرمان بهترین بازیکن جامجهانی لقب گرفت و توپ طلای این رقابتها را دریافت کرد. اونای سیمون سنگربان اسپانیا دستکش طلایی جام ۲۰۲۶ را به دست آورد. جایزه بهترین بازیکن جوان جامجهانی هم به پائو کوبارسی مدافع ۱۹ ساله ماتادورها تعلق گرفت.
تمجید از مارتینز
مرد ۶۳ ساله بااینکه از قهرمانی تیمش سر از پا نمیشناخت، اما تمجید از تیم رقیب را فراموش نکرد. لوئیز دلافوئنته، امیلیانو مارتینز را عامل سخت شدن پیروزی در فینال جامجهانی خواند: «شایسته پیروزی راحتتری بودیم، اما مارتینز با مهارهای درخشان خود اجازه نداد این اتفاق بیفتد. او چندین موقعیت عالی را مهار کرد و کار را برای ما بسیار سخت کرد. این یک پیروزی سخت، ولی شیرین و ارزشمند بود. در طول بازی کنترل خوبی داشتیم و موقعیتهای زیادی خلق کردیم، اما آرژانتین تیمی جنگنده و باکیفیت است و تا آخرین لحظه مقاومت کرد. فران تورس گل پیروزی را به ثمر رساند و ما توانستیم جام را بالای سر ببریم. این لحظهای تاریخی برای فوتبال اسپانیا و همه مردم کشورمان بود.»
لطف خدا
از نظر فران تورس، زننده گل قهرمانی، اسپانیا با تکیه بر تواناییها و اتحاد تیمی توانست مسی را مهار کند و قهرمان جامجهانی شود: «گل قهرمانی من متعلق به ۴۷ میلیون نفر است، نه فقط من. سرنوشت از قبل نوشته شده بود و قرار بود ما قهرمان شویم. همه فینالها سخت هستند، اما وقتی لیونل مسی در تیم مقابل حضور دارد، همیشه یک استرس و نگرانی خاص وجود دارد. با این حال، ما به خودمان تکیه کردیم و یک بار دیگر این موضوع را ثابت کردیم. در طول جام جهانی خیلی از من انتقاد شد، اما توانستم آرامشم را حفظ کنم و تمرکزم را از دست ندهم. خدا همیشه به من قدرت میدهد تا به مسیرم ادامه بدهم. همانطور که همیشه گفتم، خدا بهترینها را نصیب کسی میکند که بیشتر از همه شایسته آن باشد.»