جوان آنلاین: شبکه اسکاینیوز عصر دوشنبه اعلام کرد که این تماس یکی از نخستین اقدامات برنهام پس از دریافت حکم نخستوزیری از پادشاه انگلیس بوده است. کاخ سفید نیز انجام این گفتوگو را تأیید کرد، اما دو طرف تا زمان انتشار این خبر جزئیاتی درباره محورهای آن ارائه نکردهاند.
به گزارش ایرنا، نخستوزیر جدید انگلیس پیشتر گفته بود که ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین در میان نخستین رهبران خارجی خواهند بود که پس از آغاز به کار با آنها تماس میگیرد.
تماس برنهام و ترامپ در شرایطی انجام شد که مناسبات واشنگتن و دولت پیشین انگلیس طی هفتههای گذشته، بهویژه در حوزه تحولات ژئوپلیتیک غرب آسیا، با اختلافهایی روبهرو شده بود.
ترامپ پیش از نخستوزیری برنهام، او را فردی لیبرال توصیف و از برخی مواضع احتمالی وی در حوزه انرژی انتقاد کرده بود.