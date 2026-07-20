جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ۲ کشتی مرتبط با نیرو‌های مسلح اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفتند.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: حملات نیرو‌های مسلح روسیه به بنادر و کشتی‌های مرتبط با نیرو‌های مسلح اوکراین ادامه دارد.

براساس این بیانیه، ۲ کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین در بندر اودسا، ۲ کشتی فله‌بر و یک کشتی باری در جنوب زاتوکا و همچنین زیرساخت‌های مورد استفاده برای تخلیه و نگهداری محموله‌های نظامی در بندر چورنومورسک هدف قرار گرفتند.