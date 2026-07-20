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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۳
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روسیه لغو روادید شهروندان چین را تمدید کرد/ پیش‌بینی ۶ میلیون سفر متقابل

روسیه لغو روادید شهروندان چین را تمدید کرد/ پیش‌بینی ۶ میلیون سفر متقابل ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن مقررات ورود بدون روادید شهروندان چین را تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی (دی‌ماه ۱۴۰۶) تمدید می‌کند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، بنا بر سند منتشر شده در سامانه اطلاعات حقوقی روسیه، عبارت تا «۳۱ دسامبر ۲۰۲۷» جایگزین عبارتی در فرمان قبلی شد که تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) مجوز ورود بدون روادید شهروندان چینی را صادر می‌کرد.

به گزارش ایرنا، پیش از این در ماه مه (اردیبهشت – خرداد ۱۴۰۵) چین اعلام کرد که مقررات سفر بدون روادید شهروندان روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۷ تمدید کرده است.

پیش‌تر دهم آذر ۱۴۰۴ رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که به شهروندان چینی اجازه می‌دهد تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ بر اساس اصل عمل متقابل بدون روادید به روسیه سفر کنند و تا ۳۰ روز در این کشور اقامت داشته باشند.

چین پیش از آن در شهریورماه ۱۴۰۴ مقررات مشابهی را برای سفر بدون روادید شهروندان روسیه به این کشور برقرار کرده بود.

جریان گردشگری متقابل بین روسیه و چین تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۶ میلیون نفر خواهد رسید

در این پیوند، دیمیتری چرنیشنکو معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه پیش‌بینی کرد که جریان گردشگری متقابل بین روسیه و چین تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۶ میلیون سفر خواهد رسید.

چرنیشنکو گفت: سال ۲۰۲۵ میلادی تقریباً ۲ میلیون روس از چین و حدود یک میلیون شهروند چینی از روسیه بازدید کردند.

وی افزود: تنها در سه ماهه اول امسال جریان گردشگران روسی به چین ۶۰ درصد و گردشگران چینی به روسیه ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین ما انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی تا ۶ میلیون سفر متقابل داشته باشیم.

معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: تصمیم به تمدید مقررات ورود بدون روادید شهروندان چینی تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی تنها یک اقدام دیپلماتیک نیست بلکه این امر شرایط بی‌سابقه‌ای را برای گسترش ارتباطات تجاری، گردشگری، تبادل جوانان و همکاری در علم و ورزش ایجاد می‌کند.

پیش‌بینی افزایش ۲۷ تا ۳۵ درصدی سفر‌های متقابل تا پایان سال جاری میلادی

مایا لومیدزه مدیر اجرایی انجمن تورگردانان روسیه نیز در این باره اعلام کرد: بنا بر برآورد‌های اولیه، تعداد بازدید‌های شهروندان چینی از روسیه تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند ۲۷ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

وی افزود: صنعت گردشگری روسیه از ابتکار تمدید ورود بدون روادید به روسیه برای شهروندان چینی بسیار قدردانی می‌کند چرا که این امر همراه با حفظ مقررات سفر گروهی بدون روادید (که برای تورگردانان چینی مناسب است)، نقش مهمی در افزایش جریان گردشگری از جمله راه‌اندازی تله‌کابین مرزی در منطقه آمور و افزایش حجم و تنوع سفر‌های هوایی خواهد داشت.

برچسب ها: روسیه ، چین ، پوتین
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