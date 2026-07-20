حمله پهپادی به اتوبوس مسافربری در شهر مرزی با اوکراین/ پنج نفر کشته شدند

فرماندار موقت منطقه بلگورود روسیه اعلام کرد که روز دوشنبه در حمله یک پهپاد اوکراینی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری در شهر مرزی شبکینو روسیه پنج نفر کشته شدند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر شوواف دوشنبه در پیام‌رسان روسی مَکس نوشت: پنج غیرنظامی بی‌گناه کشته شدند از جمله یک پسر خردسال و چهار زن.

وی افزود: هویت کشته‌شدگان در این حمله پهپادی در حال شناسایی است.

وزارت بهداشت روسیه نیز اعلام کرد: در این حمله همچنین ۲۵ نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند که در میان آنها حال سه نفر وخیم گزارش شده است.

شهر شبکینو در جنوب غرب روسیه در فاصله نزدیکی به مرز اوکراین قرار دارد.

پیش از این، منطقه بریانسک در غرب روسیه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ صحنه رخداد مشابهی بود. یک دستگاه اتوبوس حامل کودکان بلاروسی هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

ووالچوک فرماندار بریانسک روسیه گفت: در پی حمله هدفمند نیرو‌های مسلح اوکراین به یک اتوبوس حامل تیم فوتبال کودکان بلاروس در نزدیکی بریانسک یک نفر کشته و ۶ نفر دیگر از جمله چهار کودک زخمی شدند.

منطقه بریانسک در غرب روسیه و در نزدیکی مرز‌های این کشور با اوکراین و بلاروس قرار دارد.