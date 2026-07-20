جهاد اسلامی فلسطین: انتخاب خلیل الحیه پیام قدرت و انسجام حماس است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن تبریک انتخاب الحیه به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: انتخاب خلیل الحیه پیام قدرت و انسجام حماس است.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، انتخاب دکتر خلیل الحیه به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک گفت.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: موفقیت حماس در برگزاری انتخابات داخلی و انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی پس از ترور فرمانده شهید یحیی سنوار، با وجود شرایط پیچیده و تداوم تعرض‌های رژیم اشغالگر، پیامی قدرتمند برای دشمن صهیونیستی است.

جهاد اسلامی تاکید کرد: این انتخابات نشان داد جنبش حماس همچنان قدرتمند و منسجم است و دشمن نتوانسته به عزم، اراده و استواری آن آسیبی وارد کند.

این جنبش در پایان برای خلیل الحیه و اعضای حماس آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد آنان مسیر تحقق اهداف ملت فلسطین برای آزادی، بازگشت و بیرون راندن اشغالگران را با قدرت ادامه دهند.

خلیل الحیه؛ از استادی علوم حدیث تا ریاست دفتر سیاسی حماس

جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز دوشنبه اعلام کرد دکتر خلیل الحیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی و جانشین شهید یحیی سنوار کرده است؛ فرمانده‌ای که در اکتبر ۲۰۲۴ در جریان درگیری مستقیم با نظامیان اشغالگر در رفح، واقع در جنوب نوار غزه، به شهادت رسید.

خلیل الحیه، مشهور به «ابواسامه»، پنجم نوامبر ۱۹۶۰ در شهر غزه و در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. او پس از پایان تحصیلات مقدماتی، مدرک کارشناسی خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه اسلامی غزه دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه اردن شد و مدرک کارشناسی ارشد گرفت. الحیه در ادامه، تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع دکتری در رشته علوم حدیث ادامه داد. او در آغاز فعالیت حرفه‌ای خود به تدریس و فعالیت‌های دانشگاهی مشغول بود و مدتی نیز مسئولیت‌هایی در دانشگاه اسلامی غزه برعهده داشت.

الحیه از سال‌های نخست تأسیس حماس در اواخر دهه ۱۹۸۰ به این جنبش پیوست و به تدریج در ساختار‌های سیاسی و تشکیلاتی آن ارتقا یافت. وی در انتخابات سال ۲۰۰۶ به عنوان نماینده شهر غزه وارد مجلس قانون‌گذاری فلسطین شد و پس از آن، مسئولیت‌هایی از جمله عضویت در دفتر سیاسی حماس، معاونت رئیس جنبش در نوار غزه و مدیریت برخی پرونده‌های سیاسی و منطقه‌ای را برعهده گرفت.

پس از شهادت شماری از رهبران ارشد حماس، از جمله شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار و شهید محمد ضیف، الحیه به یکی از محوری‌ترین چهره‌های رهبری جمعی این جنبش تبدیل شد. نام او به ویژه با مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا گره خورده است. الحیه ریاست هیئت‌های مذاکره کننده حماس را در گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی برعهده داشته و با میانجیان قطری، مصری و طرف‌های بین‌المللی در ارتباط بوده است. او در این مذاکرات به حفظ مواضع اصلی مقاومت و در عین حال، مدیریت پیچیده پرونده‌های سیاسی شهرت یافته است.

زندگی شخصی رئیس جدید حماس نیز با فقدان‌ها و مصیبت‌های سنگینی همراه بوده است. الحیه در حملات مختلف رژیم صهیونیستی چهار فرزند، شماری از نوه‌ها و تعداد زیادی از بستگانش را از دست داده است. در حمله‌ای در سال ۲۰۰۷ چند نفر از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسیدند. فرزندش حمزه در سال ۲۰۰۸ شهید شد و در جنگ سال ۲۰۱۴ نیز فرزند بزرگش اسامه، همسر او و سه فرزندشان در بمباران خانه خانواده الحیه به شهادت رسیدند.

در نهم سپتامبر ۲۰۲۵، الحیه از حمله رژیم صهیونیستی به محل حضور هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه جان سالم به در برد، اما فرزندش همام، مدیر دفترش و تعدادی از همراهان او به شهادت رسیدند. در مه ۲۰۲۶ نیز فرزند دیگرش، عزام، در حمله‌ای به نوار غزه شهید شد.

به همین دلیل، از الحیه در میان فلسطینیان به عنوان رهبری یاد می‌شود که درد و رنج مردم خود را از نزدیک تجربه کرده و حضور در رأس جنبش را نه یک امتیاز سیاسی، بلکه مسیری آمیخته با فقدان، مقاومت و فداکاری می‌داند.