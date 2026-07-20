کد خبر: 1369911
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

افشاگری روس‌ها درباره هشدار عضو ناتو: آلمان یک سال تا ساخت بمب اتم فاصله دارد

افشاگری روس‌ها درباره هشدار عضو ناتو: آلمان یک سال تا ساخت بمب اتم فاصله دارد بخش مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه اعلام کرد: بنا بر اطلاعات دریافتی، وزارتخانه مربوطه در یک کشور کلیدی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نگرانی خود را درباره تلاش‌های فعالانه آلمان در زمینه تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای که می‌تواند ظرف یک سال به تولید بمب اتمی منجر شود، ابراز کرده است.

جوان آنلاین: از منابع خبری روسیه، سرویس اطلاعات خارجی این کشور اعلام کرد: بنا بر این اطلاعات، متحدان غربی آلمان به مقیاس کار فعلی این کشور در رشته‌های تخصصی حساس مانند علوم مواد تخصصی، فیزیک موج و فیزیک هسته‌ای و نوترونی در ۳۰ دانشگاه، اشاره کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، بنا بر این گزارش، آزمایش‌های عملی درباره توسعه سلاح هسته‌ای در ۶ رآکتور تحقیقاتی در دانشگاه‌های آلمان در حال انجام است.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزوده است: مقامات ناتو در بروکسل به دقت و هماهنگی نزدیک بین سازمانی آلمان در توسعه روش‌های تولید و سازماندهی تولید صنعتی مواد منفجره پرانرژی و سیستم‌های انفجار الکترونیکی اشاره کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: شرکت‌های کلیدی نظامی – صنعتی آلمان در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و مواد و تجهیزات تولیدی در سایت‌های آزمایشی ارتش این کشور آزمایش می‌شوند.

بنا بر این اطلاعاتی که سرویس اطلاعات خارجی روسیه می‌گوید به آنها دسترسی داشته است، کارشناسان نظامی ناتو معتقد هستند که آلمان قادر است به طور مستقل مواد شکافت‌پذیر لازم را ظرف یک تا سه ماه تولید کند و ظرف یک سال بدون انجام آزمایش کامل، یک بمب هسته‌ای بسازد.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این بیانیه با عنوان «مارپیچ شوم تاریخ» افزوده است: این تلاش‌های برلین با توجه به سابقه نظامی آلمان و برنامه اعلامی دولت این کشور برای بازگرداندن ارتش آلمان به جایگاه قوی‌ترین در اروپا، نگران‌کننده است.

در این بیانیه آمده است: «این احتمال وجود دارد که ذهن‌های تب‌آلود مقامات صدراعظم آلمان از قبل در حال تصور ایجاد سپر دفاعی هسته‌ای خود باشند.»

سرویس اطلاعات خارجی روسیه در ادامه تصریح کرد: با توجه به احساسات انتقام‌جویانه در برلین، قصد مقامات فعلی آلمان برای دسترسی مستقیم به سلاح‌های هسته‌ای، نگرانی شدیدی را در اروپا ایجاد کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: نتیجه تجربه آلمان نازی در تاریخ و برافروختن جنگ جهانی، کاملاً برای همگان شناخته شده است. آیا کشور‌ها نمی‌خواهند از تاریخ درس بگیرند؟

برچسب ها: روسیه ، آلمان ، بمب اتم
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