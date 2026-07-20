کد خبر: 1369909
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا از آغاز عملیات «مناطق آزمایشی» در روستا‌های لبنان خبر داد

آمریکا از آغاز عملیات «مناطق آزمایشی» در روستا‌های لبنان خبر داد آمریکا در مورد اجرای طرحی در خصوص عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان، اعلام کرد که عملیات «مناطق آزمایشی» در سه روستای جنوب این کشور آغاز شد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای عنوان کرد که امروز دوشنبه، عملیات مناطق آزمایشی در روستا‌های «فرون»، «صریفا» و «زوطر الغربیه» مطابق با چارچوب سه‌جانبه و تحت نظارت گروه هماهنگی نظامی برای لبنان آغاز شد.

به گزارش ایرنا، این وزارتخانه در ادامه افزود که این نقطه عطف، نتیجه مستقیم مذاکرات هفته گذشته بین اسرائیل و لبنان در رم است و ایالات متحده به همکاری نزدیک با هر دو طرف برای اجرای این چارچوب ادامه خواهد داد.

این بیانیه در حالی صادر می‌شود که جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان از اول این هفته به ایالات متحده سفر کرده و شب گذشته با مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند. هدف این توافق پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

شبکه العربیه روز سه‌شنبه گذشته گزارش داده بود که نشست هیات‌های لبنان و رژیم صهیونیستی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، به پایان رسیده است.

همچنین منابع لبنانی به شبکه الجزیره اعلام کرده بودند که نشست هیات‌های لبنان و رژیم صهیونیستی که روز سه‌شنبه در رم برگزار شد به توافق اولیه درباره ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان منجر شده است؛ یکی از این مناطق در محدوده تحت اشغال رژیم صهیونیستی و دیگری در مجاورت مواضع این رژیم قرار دارد.

برچسب ها: آمریکا ، ارتش رژیم‌صهیونیستی ، جنوب لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

پورعلی هم پرسپولیسی شد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

انتظار برای امتحان

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار