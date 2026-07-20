جوان آنلاین: وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای عنوان کرد که امروز دوشنبه، عملیات مناطق آزمایشی در روستا‌های «فرون»، «صریفا» و «زوطر الغربیه» مطابق با چارچوب سه‌جانبه و تحت نظارت گروه هماهنگی نظامی برای لبنان آغاز شد.

به گزارش ایرنا، این وزارتخانه در ادامه افزود که این نقطه عطف، نتیجه مستقیم مذاکرات هفته گذشته بین اسرائیل و لبنان در رم است و ایالات متحده به همکاری نزدیک با هر دو طرف برای اجرای این چارچوب ادامه خواهد داد.

این بیانیه در حالی صادر می‌شود که جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان از اول این هفته به ایالات متحده سفر کرده و شب گذشته با مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند. هدف این توافق پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

شبکه العربیه روز سه‌شنبه گذشته گزارش داده بود که نشست هیات‌های لبنان و رژیم صهیونیستی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، به پایان رسیده است.

همچنین منابع لبنانی به شبکه الجزیره اعلام کرده بودند که نشست هیات‌های لبنان و رژیم صهیونیستی که روز سه‌شنبه در رم برگزار شد به توافق اولیه درباره ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان منجر شده است؛ یکی از این مناطق در محدوده تحت اشغال رژیم صهیونیستی و دیگری در مجاورت مواضع این رژیم قرار دارد.