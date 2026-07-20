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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۸
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اکونومیست: رضایت از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران به منفی ۳۰ درصد رسیده است

اکونومیست: رضایت از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران به منفی ۳۰ درصد رسیده است یک نشریه آمریکایی با استناد به نتایج چندین نظرسنجی گزارش داد که جنگ آمریکا علیه ایران طی چند ماه به «نامحبوب‌ترین» جنگ این کشور از زمان آغاز ثبت افکار عمومی تبدیل شده و ادامه آن، در کنار افزایش هزینه‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش حمایت از «دونالد ترامپ» و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای منجر شود.

جوان آنلاین: نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت، جنگ آمریکا علیه ایران اکنون به نامحبوب‌ترین جنگ این کشور از زمان آغاز نظرسنجی‌ها تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، این نشریه ادامه داد: بسیاری از رأی‌دهندگان آمریکایی نگاه مثبتی به ادامه جنگ ندارند. بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، حدود ۸۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند این جنگ برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. همچنین نتایج نظرسنجی اکونومیست و یوگاو نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند این درگیری دست‌کم یک سال یا بیشتر ادامه پیدا کند.

طبق این گزارش، میزان خالص رضایت از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران اکنون به منفی ۳۰ درصد رسیده است. اکونومیست یادآور می‌شود در جنگ ویتنام، ۶ سال طول کشید تا نظرسنجی‌ها چنین سطحی از مخالفت عمومی را نشان دهند، اما جنگ ایران تنها طی ۶ ماه به این جایگاه رسیده است.

لری ساباتو از دانشگاه ویرجینیا به اکونومیست گفت، آنچه این جنگ را متمایز می‌کند، تنها میزان مخالفت با آن نیست، بلکه سرعت شکل‌گیری این مخالفت است. او گفت: «جنگ با ایران از همان روز نخست، نامحبوب‌ترین جنگ در میان آمریکایی‌ها از زمان آغاز نظرسنجی‌ها بوده است.» وی افزود هرچه جنگ طولانی‌تر شود، هزینه‌های آن افزایش خواهد یافت و یکی از این هزینه‌ها، کاهش حمایت از ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای خواهد بود.

اکونومیست با مقایسه این وضعیت با جنگ افغانستان نوشت: حمایت افکار عمومی از جنگ‌های انتخابی معمولاً در ابتدا بالا است و سپس به‌تدریج کاهش می‌یابد. برای نمونه، پس از آغاز حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، نزدیک به ۹۰ درصد آمریکایی‌ها از این اقدام حمایت می‌کردند و ۱۳ سال طول کشید تا این حمایت به کمتر از ۵۰ درصد برسد.

این گزارش افزود اگرچه مقامات آمریکایی مدعی هستند که در جنگ ایران تاکنون تنها ۱۷ نفر از نظامیان ایالات متحده کشته شده‌اند، اما این جنگ به سرعت آثار اقتصادی خود را بر زندگی شهروندان آمریکایی گذاشته است.

اکونومیست نوشت، پیش از حمله آمریکا به ایران، تنگه هرمز باز بود، اما اکنون این مسیر بسته است. هرچند ترامپ مدعی شده است که جریان نفت بیش از هر زمان دیگری ادامه دارد، اما شاخص‌های بازار روایت دیگری ارائه می‌کنند.

به نوشته این نشریه، قیمت نفت برنت از ابتدای ژوئیه از ۷۲ دلار به ۸۸ دلار در هر بشکه افزایش یافته و قیمت بنزین در آمریکا نیز از حدود ۳ دلار به نزدیک ۴ دلار برای هر گالن رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند برای جمهوری‌خواهان نگران‌کننده باشد.

اکونومیست همچنین نوشت: اگرچه آمریکایی‌ها هنوز جنگ ایران را مهم‌ترین مشکل کشور نمی‌دانند، اما افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف رهبری از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های آنان است و به همین دلیل این جنگ می‌تواند به یک چالش انتخاباتی جدی برای جمهوری‌خواهان تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، خالص حمایت دموکرات‌ها از جنگ به منفی ۸۴ درصد و در میان رأی‌دهندگان مستقل به منفی ۵۲ درصد رسیده است. تنها گروه بزرگی که همچنان از این جنگ حمایت می‌کند، جمهوری‌خواهان حامی جنبش «ماگا» هستند که خالص حمایت آنان ۷۲ درصد اعلام شده، هرچند نظرسنجی واشنگتن‌پست و ایپسوس نشان می‌دهد حتی در میان این گروه نیز شدت حمایت از ترامپ در حال کاهش است. اکونومیست افزود، میزان حمایت خالص جمهوری‌خواهانی که خود را «غیرماگا» معرفی می‌کنند، از مثبت ۲۶ درصد در ماه آوریل به منفی ۲۵ درصد کاهش یافته است.

این نشریه همچنین به انتقاد دموکرات‌ها از هزینه‌های جنگ اشاره کرد و نوشت: در جلسه بررسی صلاحیت «جولز هرست» به‌عنوان نامزد ترامپ برای نظارت بر بودجه پنتاگون، سناتور‌های دموکرات اعلام کردند دولت آمریکا هزینه‌های جنگ علیه ایران را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کند.

پنتاگون هزینه جنگ را حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است، اما «الیسا اسلاتکین» سناتور ایالت میشیگان با در نظر گرفتن هزینه تعمیر پایگاه‌های آمریکا و خسارت‌های واردشده به مصرف‌کنندگان آمریکایی، این رقم را بیش از ۶ برابر برآورد کرد. او همچنین از نحوه تعامل پنتاگون با شرکت‌هایی که پسران ترامپ در آنها منافع اقتصادی دارند، انتقاد کرد.

«کیت کانلی» نامزد دموکرات انتخابات میاندوره‌ای نوامبر نیز از ترامپ به شدت انتقاد کرد و گفت او آمریکا را «بدون اهداف نظامی روشن یا راهبرد خروج» وارد یک درگیری کرده است.

اکونومیست در پایان نوشت: بر اساس مدل انتخاباتی این نشریه، کانلی ۶۸ درصد احتمال دارد که نماینده کنونی این حوزه انتخابیه که حامی ترامپ است را در انتخابات نوامبر شکست دهد. همچنین دموکرات‌ها ۸۲ درصد شانس برای در اختیار گرفتن مجلس نمایندگان و ۴۵ درصد احتمال برای کسب اکثریت در مجلس سنا دارند.

«آرون دیوید میلر» از اندیشکده کارنگی نیز به اکونومیست گفت: مشکلات ترامپ برای خروج از جنگ ایران، او را به یاد سخنان «لیندون جانسون» درباره جنگ ویتنام می‌اندازد که گفته بود: «احساس می‌کنم مانند مسافری هستم که در بزرگراهی در تگزاس گرفتار طوفان تگرگ شده؛ نه می‌توانم فرار کنم، نه پنهان شوم و نه آن را متوقف کنم.»

برچسب ها: نظرسنجی ، ترامپ ، جنگ ایران
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