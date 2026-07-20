جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز (دوشنبه) با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که خلیل الحیه، پس از پایان یک فرایند انتخاباتی داخلی و از طریق سازوکاری شورایی و سازمانی، بهعنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش انتخاب شده است. در این انتخابات، نمایندگانی از عرصهها و مناطق مختلف حضور حماس در نوار غزه، کرانه باختری، زندانهای رژیم اشغالگر و خارج از فلسطین مشارکت داشتند.
به گزارش تسنیم، این جنبش در این بیانیه، انتخاب خلیل الحیه را به وی تبریک گفت و اعلام کرد که او اعتماد اعضا و نهادهای این جنبش را به دست آورده است. این جنبش همچنین از خداوند خواست که خلیل الحیه را در برعهدهگرفتن این مسئولیت یاری کند و به تلاشهای او در مسیر خدمت به ملت و آرمان فلسطین برکت بخشد.
حماس در ادامه بیانیه خود با تجلیل از مردم نوار غزه اعلام کرد که آنان با جان، جسم، خانهها و امکانات خود در برابر جنگ نسلکشی ایستادند، فاجعه و رنج خود را به چراغی برای آزادیخواهان تبدیل کردند و بار دیگر معنای پایداری و کرامت را به بشریت آموختند.
این جنبش همچنین به مردم قدس و مدافعان مسجدالاقصی که در برابر یهودیسازی، تقسیم این مکان مقدس و تعرض شهرکنشینان ایستادگی میکنند، درود فرستاد و از مردم کرانه باختری که با شهرکسازی، بازداشت، ترور و حملات روزانه رژیم اشغالگر مقابله میکنند نیز تجلیل کرد.
حماس همچنین پایداری فلسطینیان ساکن سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ بر هویت و تعلق ملی خود و نقش فلسطینیان ساکن اردوگاهها و کشورهای مختلف در حفظ و دفاع از آرمان فلسطین را ستود.
این جنبش از اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر نیز تقدیر کرد که با وجود محدودیتهای شدید، در این فرایند شورایی مشارکت داشتند و تأکید کرد که پرونده اسرا و تلاش برای آزادی آنان همچنان در صدر اولویتهایش قرار خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است که برگزاری این انتخابات در شرایط کنونی، با توجه به پیچیدگیهای شدید امنیتی و سیاسی، تداوم حملات و هدفگیری سازمانیافته رهبران، اعضا و کادرهای حماس و ملت فلسطین در داخل و خارج از کشور، صرفاً یک اقدام تشریفاتی و اداری نیست.
حماس تأکید کرد که تکمیل این فرایند نشان میدهد که این جنبش بر اساس نهادها، اصل شورا، مقررات و آییننامههای داخلی خود اداره میشود و حتی در سختترین شرایط نیز از سازوکارهای سازمانی خود فاصله نمیگیرد.
این جنبش اعلام کرد که همه اعضا، رهبران و نهادهای حماس با روحیه مسئولیتپذیری و وحدت، در یک صف پشت سر رهبری منتخب قرار خواهند گرفت و به انجام وظایف ملی و جهادی خود ادامه خواهند داد. حماس همچنین از تلاشهای اعضا، رهبران و ساختارهای سازمانی خود در عرصهها و دفاتر مختلف برای موفقیت این انتخابات، با وجود شرایط امنیتی استثنایی حاکم بر روند آن، قدردانی کرد.
در این بیانیه آمده است که هر مرحلهای پرسشها، چالشها و شرایط پیچیده خاص خود را دارد؛ اما مرحلهای که ملت فلسطین امروز در آن قرار گرفته، با پرسشها و چالشهای بزرگی همراه است که همافزایی تلاشها، وحدت صفوف ملی و هماهنگی دیدگاهها در غزه، کرانه باختری، قدس، سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ و جوامع فلسطینی خارج از کشور را ضروری میسازد.
حماس تأکید کرد که پاسخگویی به مسائل این مرحله نیازمند درکی عمیق از واقعیت موجود، پرسشهای مربوط به آینده و تحولات جاری در منطقه و جهان است و باید بر پایه وحدت، پایداری، آگاهی و اولویتدادن به منافع، حقوق و آرمانهای ملت فلسطین صورت گیرد.
حماس در ادامه از رهبران و شهدایی یاد کرد که در مسیر جهاد و مبارزه به شهادت رسیدند؛ بهویژه شهدای نبرد طوفانالاقصی که با فداکاریهای خود صفحهای ماندگار در تاریخ ملت و مقاومت فلسطین ثبت کردند.
در این بیانیه از شهید اسماعیل هنیه، شهید صالح العاروری، شهید یحیی سنوار و شهید محمد ضیف، فرمانده کل گردانهای قسام، نام برده شده است. حماس همچنین یاد دیگر فرماندهان، کادرها، نیروها و شرکای خود در گروههای مقاومت و عموم شهدای ملت فلسطین را گرامی داشت.
این جنبش تأکید کرد که همزمان با تکمیل فرایند داخلی انتخابات، چشم، دست و دل آن همچنان متوجه اولویت اصلی این مرحله، یعنی توقف حملات مستمر علیه ملت فلسطین، حفاظت از حقوق غیرقابلتصرف آن و کاهش رنج مردم نوار غزه است.
حماس رفع محاصره غزه، ورود کمکهای بشردوستانه و پزشکی، آغاز روندی عادلانه برای بازسازی و مقابله با همه طرحهای کوچاندن اجباری فلسطینیان با هر عنوان و بهانهای را از مهمترین اولویتهای خود اعلام کرد.
این جنبش همچنین بر ادامه حمایت از فلسطینیان در قدس، کرانه باختری و خارج از فلسطین و پشتیبانی از اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر در برابر تجاوزات روزانه تأکید کرد.
حماس در پایان به ملت مقاوم فلسطین، امت عربی و اسلامی، کشورهای میزبان این جنبش و رهبران آن و همه آزادیخواهان جهان که در کنار آرمان فلسطین ایستادهاند، درود فرستاد و تأکید کرد که تا تحقق آزادی و بازگشت، به خون شهدا، فداکاری مجروحان و اسرا و پایداری ملت فلسطین وفادار خواهد ماند.