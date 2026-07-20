کد خبر: 1369903
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

آژیر‌های خطر در بحرین به صدا در آمد

آژیر‌های خطر در بحرین به صدا در آمد منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین خبر دادند و وزارت کشور مذکور نیز اعلام کرد که آژیر‌های هشدار به صدا درآمده است.

جوان آنلاین: وزارت کشور بحرین امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آژیر خطر به صدا درآمده است، از شهروندان و ساکنین درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند.

به گزارش ایرنا، گزارش‌های منابع محلی نیز نشان می‌دهد که صدای انفجار‌های مهیبی در شمال غربی بحرین، شنیده شده و پدافند هوایی در حال مقابله با حملات جدید است.

پیش از این سازمان هوانوردی بحرین اعلام کرد که تجهیزات ناوبری هوایی در «منطقه اطلاعات پرواز» این کشور در یک حمله پهپادی هدف قرار گرفته است.

مقام‌های منامه مدعی شدند که این حملات بر عملیات ترافیک هوایی تاثیری نداشته و پرواز‌ها به طور عادی ادامه دارند، اما رویه‌های اضطراری برای اطمینان از تداوم و ایمنی خدمات ناوبری فعال شده‌اند.

صبح امروز نیز وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر‌های خطر در این کشور خبر داده بود.

تلویزیون بحرین نیز متعاقبا گزارش داد که پدافند این کشور در حال مقابله با حملات است. همچنین شبکه اسکای نیوز عربی عنوان کرد که آژیر‌های خطر امروز برای سومین بار در بحرین به صدا درآمده است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۳ خود اعلام کرد: ملت به پا خاسته و حماسه آفرین ایران اسلامی، با توکل به خدای متعال و دلگرم از حضور هوشمندانه شما مردم بصیر در صحنه، دریادلان نیروی دریایی سپاه با حمله همزمان در موج ۲۳ عملیات نصر۲ در سه مرحله با رمز مبارک یارقیه (س) ضربات سنگینی به نیرو‌های تروریستی آمریکا در منطقه وارد کردند.

مرحله یکم: حمله به سوله‌های نگهداری و تعمیرات پهپادی واحد‌های آمریکایی مستقر در فرودگاه اَلصَّخیر بحرین که منجر به انهدام آنها شد.

مرحله دوم: حمله به سوله‌های آماده سازی شناور‌های تی‌اف۵۹ در بندر سلمان بحرین که منجر به تخریب آن گردید و خسارات سنگینی به شناور‌ها وارد آمد.

مرحله سوم: به آتش کشیده شدن سوله‌های محل استقرار و پشتیبانی و تجهیز نیرو‌های تکاور ویژه دریایی در پایگاه عریفجان کویت و منهدم شدن آن به صورت کامل.

حملات کوبنده رزمندگان اسلام با انبوه موشک‌ها و پهپاد‌ها در مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات ارتش کودکش آمریکا ادامه دارد.

رئیس جمهور بی‌خرد آمریکا که بار‌ها به ناآگاهی و بی‌خردی خود از اوضاع عالم، اعتراف کرده و می‌گوید بدون اطلاع از عمق نفوذ امام شهید ما در مردم جهان و عشق و علاقه عمیق مردم ایران و سایر کشورها، ایشان را به شهادت رسانده و اینکه می‌گوید بی‌خبر از اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهان در این منطقه، جنگ به راه انداخته است، شب گذشته باز هم بی‌خردی و ناآگاهی خود را آشکار کرد و اظهار داشت تعداد موشک‌ها و پهپاد‌های کمی برای ایران باقی مانده و رو به پایان است.

رئیس جمهور قاتل آمریکا بداند اگر این جنگ چند سال طول بکشد به اذن الله تعالی تا آخرین روز آن موشک‌ها و پهپادهایمان بر سر جنایتکاران آمریکایی خواهد بارید.

برچسب ها: بحرین ، آژیر خطر ، حمله پهپادی
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