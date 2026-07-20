جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «ارم نیوز»، برخی گروههای و شخصیتهای پارلمانی درباره ماهیت این قرارداد و خدمات ماهوارهای آن هشدار دادند و گفتند که ماهیت خدمات ماهوارهای میتواند نظارت بر آن را در مقایسه با شبکههای اینترنتی که از دروازه زیرساختهای داخلی عبور میکند، کمتر کند.
«نور عادل» نماینده پارلمان از فراکسیون «بدر» گفت که این طرح میتواند شبکهای را ایجاد کند که به دور از نظارت مراجع عراقی فعالیت کند.
وی درباره پیآمدهای استارلینک بر دادههای امنیتی، شخصی و حاکمیت دیجیتال هشدار داد و ورود این شرکت به بغداد را مرتبط با فشارهای آمریکا بر بغداد در دوره گذشته دانست.
همچنین «هیام الیاسری» وزیر سابق ارتباطات و نماینده فعلی پارلمان، سوالاتی را درباره توانایی دولت برای تطبیق این سرویس با قوانین عراق و تضمین عدم استفاده از آن برای اهدافی غیر از اهداف غیرنظامی یا به دور از سازوکارهای نظارتی رسمی، مطرح کرد.
«مصطفی العبیدی» کارشناس فنآوری نیز گفت: مشکل در فنآوری استارلینک نیست بلکه در شرایط نظارتی مندرج در مجوز و میزان توان دولت عراق برای سلطه و کنترل بر این شرکت و کاربران آن در داخل کشور است.
وی افزود: عراق به وجود ایستگاهها و دروازههای ملی شفاف، سوابق رسمی دستگاهها و مشترکین و سازوکارهایی برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سیستمها و نیز تضمین توان دستگاههای مربوطه برای برخورد با هر گونه استفادهای که امنیت را تهدید میکند و یا موارد مرتبط با کلاهبرداری، قاچاق یا ارتباطات غیرقانونی، نیاز دارد.
العبیدی در ادامه گفت که اتصال مستقیم به ماهواره میتواند اتکا به زیرساختهای داخلی را کاهش دهد، اما نظارت کلاسیک را پیچیدهتر میکند؛ بنابراین مدیریت دادهها و کنترل خدمات نباید به طور کامل به شرکت خارجی واگذار شود و تمامی عملیاتها باید تابع توافقنامههای کتبی باشد که دولت عراق عملا بتواند آن را اجرا کند.
دو روز پیش سازمان رسانه و ارتباطات عراق در بیانیهای اعلام کرد که «بلیغ ابوکلل» مدیر عامل سازمان رسانه و ارتباطات عراق، مجوز رسمی آغاز فعالیت شرکت استارلینک برای ارائه خدمات در عراق را در حضور علی الزیدی نخستوزیر این کشور امضا کرد. مراسم امضا به صورت رسمی در اتاق بازرگانی امریکا در واشنگتن برگزار شد.