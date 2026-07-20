آغاز مذاکرات رسمی مالدینی و گواردیولا برای هدایت ایتالیا

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ایتالیا بدترین روزهای تاریخ خود را تجربه میکند. ایتالیا یک بار دیگر نتوانست جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد تا هواداران این تیم یک دوران رکود و ناامیدی محض را تجربه کنند.
به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال ایتالیا بعد از اخراج گتوزو به دنبال انتخاب یک سرمربی سرشناس و صاحب سبک است و ظاهرا گزینه اصلی آنها پپ گواردیولا است.
پائولو مالدینی که اخیرا به عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتبال ایتالیا انتخاب شد مذاکرات رسمی خود با پپ گواردیولا آغاز کرده است و جلسهای را با این سرمربی سرشناس اسپانیایی برگزار کرد.
در این جلسه لئوناردو هم حضور داشت و پیشنهاد رسمی فدراسیون فوتبال ایتالیا به گواردیولا داده شد و ایتالیاییها منتظر هستند تا این سرمربی سرشناس اسپانیایی نظر نهایی خود را اعلام کند.
گواردیولا هیچ تجربه ملی به عنوان سرمربی در کارنامه ندارد، اما در سه تیم باشگاهی بارسلونا، بایرن مونیخ و منچستر سیتی روزهای درخشانی را تجربه کرد.