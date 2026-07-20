درخواست کانادا از آمریکا و ایران

جوان آنلاین: آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا که به اسلامآباد، پایتخت پاکستان سفر کرده، عصر دوشنبه در جریان دیدار با اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور از تهران و واشنگتن خواست تا گفتوگو را دنبال و امنیت غیرنظامیان را در جریان جنگ فعلی جاری بین دو طرف تضمین کنند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش الجزیره، وزیر خارجه کانادا با اشاره به حملات آمریکا به ایران گفت: کانادا نگران حملات به زیرساختهای غیرنظامی بهویژه کارخانههای آب شیرینکن است. ما از حملات به زیرساختهای غیرنظامی از جمله تاسیسات آب شیرینکن و برق که جمعیت غیرنظامی را در معرض خطر قرار میدهد، نگران هستیم.
وی افزود: ما از همه طرفها میخواهیم که خویشتنداری پیشه کرده و حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند و گفتوگو را دنبال کنند.
تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد که آنیتا آناند روز دوشنبه اولین سفر رسمی خود به پاکستان را آغاز کرد. این اولین سفر یک وزیر امور خارجه کانادا به پاکستان در نزدیک به ۲۰ سال گذشته است.
در حالیکه هنوز دو هفته از اجرای تفاهم نامه اسلامآباد نمیگذشت، آمریکا با تحت فشار قرار دادن عمان و با حمایت برخی کشورهای منطقه اقدام به دور زدن تفاهم نامه و نقض بند ۵ آن در رابطه با مدیریت ایران بر تنگه هرمز کردند که این مسئله با مخالفت و اعتراض ایران مواجه شد. با این حال این کشورها به اعتراض ایران توجه نکردند و مسیر جنوبی تنگه هرمز را بدون توجه به تفاهم مذکور برای عبور کشتیها باز کردند که این روند به تشدید دوباره تنش و بر هم خوردن تفاهم اسلامآباد منجر شد.