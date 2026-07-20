یمن رسماً علیه عربستان سعودی محاصره دریایی اعلام کرد

جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، امروز دوشنبه با صدور بیانیهای رسمی، محاصره کامل دریایی علیه عربستان سعودی را بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» اعلام و تأکید کرد: این تصمیم از همین لحظه لازمالاجرا خواهد بود.
در این بیانیه، نیروهای مسلح یمن با اشاره به ادامه «محاصره ظالمانه و غارت ثروتها» توسط عربستان سعودی علیه مردم یمن در ۱۲ سال گذشته، اعلام کردند: «محاصره دشمن سعودی قابل پذیرش یا سکوت نیست» و مردم یمن نمیتوانند بدون واکنش، شاهد این محاصره و تجاوز باشند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای مسلح یمن رسماً محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» اعلام و تأکید کردند که این محاصره از لحظه انتشار بیانیه به اجرا درآمده است.
همچنین نیروهای مسلح یمن بر حق مردم خود در مقابله با محاصره با محاصره و تشدید جامع در برابر تشدید جامع تأکید و اعلام کردند که برای همه گزینهها آمادگی کامل دارند و هرگونه تشدید جامع از سوی عربستان سعودی با تشدیدی جامع و سخت مواجه خواهد شد.
نیروهای مسلح یمن در بخش دیگری از بیانیه خود، ضمن دعوت از مردم یمن برای ادامه بسیج عمومی و فراگیر، از آنان خواستند که برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و جبههها را با رزمندگان پشتیبانی کنند.
نیروهای یمنی همچنین از مردم یمن در «راهپیمایی میلیونی» تقدیر و تأکید کردند که در بازپسگیری حقوق غارتشده و پایاندادن به محاصره ظالمانه، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.